Die Stadt Ludwigshafen warnt die Bevölkerung vor gefälschten E-Mails, die den Eindruck erwecken, von oder im Auftrag der Stadtverwaltung verschickt worden zu sein.

Die E-Mails, die in den elektronischen Postfächern von Bürgern auftauchten, kündigen einen vermeintlichen Besuch städtischer Mitarbeiter an, die in der Wohnung der angeschriebenen Personen das Vorhandensein und die Funktion von Rauchmeldern kontrollieren würden. Der Text des amtlich anmutenden Schreibens mit dem Titel „Brandschutz Deutschland 2026 – Information zum Hausbesuch“ – warnt vor einer Gebühr in Höhe von 500 Euro, die zu entrichten sei, falls beispielsweise keine funktionierenden Rauchmelder vorhanden sein sollten. Gleichzeitig hebt das Schreiben hervor, dass sich mit dem Ausfüllen einer beigefügten Liste dies vermeiden lasse und hierfür ein Link angeklickt werden müsse.

Vermutlich ein Phishing-Link

Vermutlich handelt es sich hier laut Verwaltung um einen Phishing-Link, um weitere Daten des E-Mail-Empfängers abzugreifen. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass keine allgemeinen oder unangekündigten Rauchmelderprüfungen in Privatwohnungen durchgeführt werden. Es gibt ferner kein städtisches Programm mit dem Titel „Brandschutz Deutschland 2026“. Zudem bestehe in Ludwigshafen kein „Team für Haushaltssicherheit“, das in der gefälschten E-Mail als einer der Absender genannt ist. Die Verwaltung appelliert an die Bürger, den Inhalt von E-Mails generell kritisch zu hinterfragen sowie Vorsicht im Umgang mit beigefügten und unbekannten Links walten zu lassen.