Für die Europa- und Kommunalwahlen sowie die Wahl des Bezirkstags des Bezirksverbands Pfalz sucht die Stadtverwaltung rund 1500 Wahlhelfer für den Wahlsonntag 9. Juni. Auch für den Tag möglicher Ortsvorsteher-Stichwahlen am 23. Juni werden Freiwillige benötigt, wenn auch in geringerer Zahl.

Um den reibungslosen Ablauf der Wahl in den insgesamt 150 Wahlvorständen und eine möglichst schnelle Ermittlung der vorläufigen Endergebnisse am Wahlabend zu gewährleisten, ist die Stadt auf die Unterstützung der rund 1500 Ehrenamtlichen angewiesen. Neben zahlreichen Mitarbeitern der Verwaltung bringen sich in der Regel viele engagierte Bürger ein. In diesem Jahr können sich Wahlhelfer erstmals online registrieren. Die Anmeldung sei auch für die mobile Nutzung ausgelegt.

Neben den persönlichen Daten können Interessenten hier beispielsweise angeben, in welchem Stimmbezirk sie eingesetzt werden wollen. Teams, die bereits bei bisherigen Wahlen gut und gerne zusammengearbeitet haben, können zudem vermerken, mit wem sie eingeteilt werden möchten. Es seien verschiedene Positionen innerhalb der Wahlvorstände zu besetzen, auch dazu könne man bei der Registrierung Wünsche angeben. Die Online-Registrierung ist im Netz über www.ludwigshafen.de erreichbar.

Bis zu elf Personen im Wahlvorstand

Um Wahlhelfer zu sein, muss man einige Voraussetzungen erfüllen: Interessierte müssen selbst wahlberechtigt, also deutsche Staatsangehörige oder Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaats oder Mitarbeiter der Stadtverwaltung und mindestens 18 Jahre alt sein. Wahlvorstände umfassen bis zu elf Personen. In jedem der 102 Urnenstimmbezirke und den 48 Briefwahlbezirken ist ein eigenständiger Wahlvorstand eingesetzt, der aus Wahlvorsteher und Stellvertreter sowie bis zu acht Beisitzern und einem Schriftführer, also bis zu elf Personen, besteht. Bei Bedarf werden dem Wahlvorstand Hilfskräfte zugewiesen. Der gesamte Vorstand ist für die reibungslose und ordnungsgemäße Durchführung der Wahl im Stimmbezirk und für die Ermittlung und Feststellung der vorläufigen Wahlergebnisse zuständig.

Schulungen und „Erfrischungsgeld“

In den Wochen vor der Wahl werden zu unterschiedlichen Tageszeiten Schulungen angeboten, die die Wahlhelfer ausführlich auf ihre Aufgaben vorbereiten. Die Teilnahme ist freiwillig. Wer noch nie bei einer Wahl geholfen hat, kann zunächst als Beisitzer die Arbeit der Wahlvorstände kennenlernen, muss also noch keine besondere Verantwortung übernehmen. Zur Vorbereitung auf den Wahlsonntag stellt das „Projektteam Wahlen“ den Wahlhelfern zudem Arbeitsanweisungen, Checklisten und einheitliche Muster zur Verfügung, die die Arbeit rund um die Auszählung der Stimmzettel erleichtern. Am Wahlsonntag gibt es in jedem Wahlgebäude mit den Obleuten Ansprechpartner, um Fragen schnell klären zu können. Zudem können sich Wahlvorstände bei Fragen auch am Wahltag ans Wahlamt wenden.

Die Mitglieder eines Wahlvorstands üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus und erhalten dafür grundsätzlich ein sogenanntes Erfrischungsgeld. Wer als Obmann, Wahlvorsteher, Schriftführer oder jeweils deren Stellvertreter in einem Urnenstimm- oder Briefwahlbezirk tätig ist, erhält 40 Euro. Hilfskräfte erhalten 25 Euro als Entschädigung, Beisitzer 25 Euro.

Gutschein im Wert von 25 Euro

Wie bereits bei zurückliegenden Wahlen will die Verwaltung die Unterstützung am 9. Juni zusätzlich durch einen Gutschein im Wert von 25 Euro für verschiedene städtische Einrichtungen honorieren: die Volkshochschule, den Wildpark Rheingönheim, das Theater im Pfalzbau, das Wilhelm-Hack-Museum, die Hallenbäder Süd und Oggersheim, das Freibad am Willersinnweiher sowie die Stadtbibliothek inklusive der Stadtteilbibliotheken.

Erfrischungsgeld in gleicher Höhe und Gutscheine erhalten die Mitglieder des Wahlvorstands und Hilfskräfte auch bei einer eventuell erforderlichen Stichwahl am 23. Juni.

