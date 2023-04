Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von Ludwigshafen aus in die ganze Welt. So lautet das Motto der Spedition Frey, die seit dem Jahr 2000 auf dem Gelände des Güterbahnhofs im Stadtteil West ihre Heimat gefunden hat. Egal, in welches Land der Erde ein Transportauftrag gehen soll: „Es gibt nichts, was wir nicht machen, wenn es von den Rahmenbedingungen möglich ist“, sagt Geschäftsführer Tobias Frey.

Das Speditionsgeschäft wurde Tobias Frey quasi in die Wiege gelegt. Schon der Opa besaß Lkw, der Vater hat im Jahr 1960 ein Transportunternehmen in Karlsruhe gegründet.