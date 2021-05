Die Volkshochschule (VHS) gehört fest zu Ludwigshafen dazu. Warum die Stadt die dortigen Dozenten gerne besser bezahlen würde, es aber nicht kann, und wo die VHS bald neue Räume in der Innenstadt beziehen wird, berichtet Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) im Interview.

Frau Steeg, warum ist die Volkshochschule wichtig für Ludwigshafen?

Sie ist ein wichtiger Baustein in Zusammenhang mit Hochschulen, Schulen und Kitas – gerade in einer Stadt wie Ludwigshafen, mit der Sozialstruktur, die wir haben. So bieten wir zum Beispiel Schulabschlusskurse und Kurse für Analphabeten an, um Menschen zu unterstützen, die es im normalen Schulsystem nicht geschafft haben. Mit der Ausbildung von Tagespflegepersonen haben wir außerdem einen Baustein für die Kinderbetreuung.

Und was ist mit den VHS-Klassikern: dem Koch- und dem Gesundheitskurs?

Die VHS hat auch den Auftrag, das soziale Miteinander zu fördern, und das entsteht, wenn ich Gesundheitskurse anbiete, Kochkurse oder spezielle Angebote für Senioren. Die Kleidertauschpartys seien auch erwähnt.

Die Stadt hat kein Geld, die VHS ist auf Geld angewiesen. Kann die Stadt diese Unterstützung weiter leisten?

Luft nach oben ist immer, das ist klar. Die Volkshochschule ist im kommunalen Haushalt eine freiwillige Leistung. Auch wenn wir mit dem vergangenen Haushalt die Stundensätze für die Dozenten etwas angehoben haben, gilt: Sie befinden sich weiter auf dem unteren Level, und wir sind dankbar dafür, dass wir trotzdem Dozenten haben, die den Weg mitgehen. Natürlich gibt es auch Fördermittel vom Land, ohne die es die Volkshochschule nicht gäbe.

Wie viel Geld gibt es jährlich für die VHS von der Stadt?

Die Planzahl liegt bei 803.000 Euro.

Ich höre heraus: Man könnte finanziell noch deutlich mehr für die VHS tun, nur die Stadt kann es eben nicht.

Richtig. Aber das gilt ja für so vieles in Ludwigshafen. Auch bei der Bezahlung der hauptamtlichen VHS-Kräfte bewegen wir uns im relativ niedrigen Bereich. Deshalb gibt es auch Probleme, Nachfolger zu bekommen, wenn eine Stelle vakant ist.

Die Ludwigshafener VHS ist schon immer in kommunaler Trägerschaft.

Und das hat sich gerade jetzt in Corona-Zeiten bewährt. Es gibt auch andere Formen der Volkshochschulen, etwa als Verein. Da gibt es in dieser Zeit in hohem Maße Schwierigkeiten, wenn nicht die Kommune mit einspringt.

Anfang 2018 hieß es: Die Volkshochschule platzt aus allen Nähten. Wie steht es heute um die Raumsituation?

Wenn es wieder voll mit Präsenzkursen los geht, dann ist es nach wie vor eng. Sehr eng. Wir werden einer der Ankermieter im neuen GAG-Gebäude am Bürgerhof und haben die Chance, auf diese Weise Räume dazu zu gewinnen. Wir wollen auch unser Angebot in den Stadtteilen ausdehnen, allerdings bedarfsorientiert. Möglicherweise sind in Oggersheim andere Kurse gefragt als in Ruchheim.

Im Ruchheimer Ortsbeirat wurde mal gefragt, warum im Stadtteil kein einziger VHS-Kurs angeboten wird.

In Ruchheim sind wir im Gespräch mit dem Ortsvorsteher, um passgenau etwas zu finden. Das wurde durch Corona unterbrochen. Wir wollen auf die Menschen in den Stadtteilen zugehen und fragen: Was wollt ihr?

Soll von städtischer Seite nur die VHS ins Entrée am Bürgerhof einziehen oder noch weitere Bereiche?

Es werden sich dort auch andere Bereiche des Sozialdezernats ansiedeln. Mit dem Stadthaus Nord und dem Bürgerhof haben wir dann zwei feste Standorte fürs Dezernat.

Die Internetseite der VHS war nach einem Hacker-Angriff mehrere Monate lang nicht erreichbar. Hätte die Stadt die Website nicht schneller wieder online nehmen müssen? Es entstand der Eindruck, man lässt wichtige Kultur- und Bildungseinrichtungen im Regen stehen.

Das sehe ich ganz und gar nicht so, weil ich mitbekommen habe, dass wir innerhalb der Stadt sehr sorgsam mit diesem Angriff umgegangen sind. Wir haben den Angriff sehr schnell bemerkt und sind sehr schnell in die Aufarbeitung gegangen, auch mit externer Beratung. Aber Sorgfältigkeit dauert einfach. Die VHS war auf anderen Wegen weiterhin erreichbar.

Wie sieht ein Blick in die Zukunft der VHS aus?

Digitalisierung ist ein wichtiges Thema. Dass wir für Menschen im Arbeitsleben weiterhin Webinare anbieten, damit sie sich weiterbilden lassen können, wenn der eigene Terminkalender es erlaubt. Wir möchten auch junge Menschen erreichen, die die Volkshochschule als „verstaubt“ wahrnehmen. Dazu kommt das Thema Nachhaltigkeit. Und wenn die Innenstadt-Gestaltung an den Start geht, werden wir auch mit dabei sein.

Zur Person

Die SPD-Politikerin Beate Steeg ist seit Anfang 2018 Dezernentin für Soziales und Integration der Stadt Ludwigshafen. Zuvor war sie Bereichsleiterin Steuerung im selben Dezernat. In das Ressort der 62-Jährigen fällt auch die Volkshochschule Ludwigshafen, die ihren Sitz in der Stadtmitte im Bürgerhof hat.

Die Serie

Die Ludwigshafener Volkshochschule feiert 2021 einen doppelten Geburtstag: Ihre erste Gründung liegt 120 Jahre zurück, und vor 75 Jahren wurde die Einrichtung neu gegründet. Wir haben in dieser Serie einen Blick hinter die Kulissen geworfen.