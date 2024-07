Weil sie so gut ankommt, wird die Sommerbühne der Alten Feuerwache in Mannheim in diesem Jahr nicht wie gewohnt an fünf Tagen pro Woche, sondern an sechs Tagen stattfinden. Das erste Konzert ist für den 1. August geplant.

Von Mittwoch bis Montag ab 20 Uhr finden 18 Tage lang Open-Air-Konzerte auf dem Platz vor der Feuerwache statt – und das komplett kostenlos. Bereits um 18 Uhr öffnet der Biergarten. Man kann