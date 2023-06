Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Gastspiel der SG Edigheim in der Bezirksliga währte nur zwölf Monate. Der Aufsteiger muss wieder in die A-Klasse zurück. Trainer Giuseppe Porco hat am Saisonverlauf zu knabbern.

Für die noch junge SG Edigheim lachte bisher immer die Sonne. Seit der Saison 2019/20 nimmt die Spielgemeinschaft der beiden alteingesessene Edigheimer Clubs ASV und TVE am Spielbetrieb teil. Im