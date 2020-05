„Es soll alles endlich wieder normal werden wie vorher.“ Diesen Wunsch habe ich auch an vielen Stellen: Menschen wieder näherkommen können. Normal arbeiten gehen. Menschen im Pflegeheim sollen wieder Besuch bekommen können. Gottesdienste wieder mit Menschen. Vieles könnte man hier noch nennen. Das Leben soll wieder pulsieren. Aber soll tatsächlich alles wieder auf „normal“ zurück?

Es gibt sicherlich auch Dinge, bei denen es besser wäre, wenn wir nicht in alte Normalität zurückfallen. Es war nicht alles gut, was normal war. Vieles Normale war auch einfach daneben. Was sollte anders werden als vor der Corona-Krise? Was braucht es im Kleinen wie auch im Großen nicht mehr?

Es muss doch nicht wieder normal werden, dass Menschen, die das Leben tagtäglich am Laufen halten, arrogant behandelt und dazu noch schlecht bezahlt werden. Diese Normalität müsste anders werden. Dann könnte die Corona-Krise sogar noch etwas Gutes haben. Es sollte nicht mehr normal werden, dass wir unsere Nachbarn übersehen und uns nicht füreinander interessieren. Im Gegenteil: Es könnte doch normal werden, dass wir uns für das Leben von Menschen interessieren, daran Anteil nehmen und hilfsbereit bleiben. Jesus hat einmal gesagt: „Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt?“ (Mk 8,36) Was Menschen bewegt, was ihnen Sorgen macht, was ihnen die Freude am Leben vermiest, das alles kann Leben einschränken und krank machen. Es wäre nicht gut, wenn wir das nach der Krise wieder als normal hinnehmen.

Die Autorin