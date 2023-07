Ein alter Witz: Das Gebet eines Skeptikers: „Herr, wenn es dich gibt – rette meine Seele! … wenn ich eine habe. Amen.“ Der Gag ist gut gelungen. Er funktioniert, weil dieser Mensch beim Beten jede eigene Beteiligung vermeidet. Wäre der Witz allerdings ernst gemeint, müsste man schon ein paar Rückfragen stellen.

Der Skeptiker lässt es offen, ob er eine Seele hat. Damit fühlt er sich vermutlich auch sicherer vor unangenehmen seelischen Zuständen. Möglicherweise verpasst er aber auch die wertvollsten Erfahrungen, die Menschen machen können. Seele kann man nicht haben und ins Regal stellen, wo irgendein Gott sie vielleicht dann ab und zu abstaubt. Seele kann man sein.

„Sing ein Lied / dann atmet das Leben in dir … / Lass der Seele / freien Lauf“, singt ein Liedermacher aus unserer Region. Die Seele zeigt sich, wenn ein Mensch sie frei leben lässt. Nicht, wenn ein Arzt sie mit dem Skalpell sucht.

Eine Seele von Mensch

Es gibt Leute, von denen man sagt, sie seien „eine Seele von Mensch“. Also ein Mensch, der seiner Seele Raum gibt, sie mitentscheiden lässt. Ein solcher Mensch kann etwas spüren und dann auch sich und andere besser verstehen. Die Seele steht für unsere wertvollsten Seiten. Für das, was man einem Menschen niemals nehmen darf. Sie ist der Ort, wo manche Menschen erfahren, dass es Gott geben könnte. Nicht nur, dass er irgendwo existiert, sondern dass sie mit Gott verbunden ist. Ja sogar: Gott leuchtet immer mal wieder wie ein Funken in unserer Seele.

Man erlebt so etwas manchmal: Da gibt es einen liebenswerten Menschen, der strahlt etwas aus, was sich richtig anfühlt und einfach schön ist. Oder jemand macht ohne viel Aufhebens gute Dinge, obwohl er außer Scherereien nichts davon hat. Da lebt einer mit seiner Seele. Es kann sich lohnen, an seine Seele zu glauben. Denn das lässt sie lebendig werden. Unsere Gesellschaft braucht viele Menschen, die sich entscheiden, nicht seelenlos zu sein.

Clemens Fiebig, 59, ist Pastoralreferent in der Pfarrei Hl. Katharina von Siena Ludwigshafen.