Das Stadtmarketing hat einen großformatigen Kalender mit beliebten Fotomotive aus Ludwigshafen herausgebracht. Über 17.000 Menschen konnten über die Motive abstimmen, wie die Ludwigshafener Lukom weiter mitteilt.

Die beliebtesten Bildmotive sämtlicher in diesem Jahr im monatlichen Turnus veröffentlichten Fotogalerien der offiziellen Facebook-Seite der Stadt Ludwigshafen standen zur Abstimmung. Besucher, Fans und die aktuell über 17.000 Abonnenten dieser Seite haben für ihre persönlichen Favoriten gestimmt. Das Team der Unternehmenskommunikation der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom), hat dann diese Bilder zu einem Kalender zusammengestellt, der in einem weiteren Schritt im Großformat von 42 mal 30 Zentimeter gedruckt wurde.

Erworben werden können die Kalender ausschließlich nach Vorbestellung. Bestellt werden kann der Kalender ab sofort bis einschließlich Dienstag, 18. Oktober, ausschließlich über die Tourist-Information Ludwigshafen am Berliner Platz 1. Verkauft wird die limitierte Auflage dieses bereits in den Vorjahren gefragten Kalenders zum Selbstkostenpreis von elf Euro. Ein Versand sei allerdings nicht möglich, so die Lukom.

Kontakt



Per E-Mail an tourist-info@lukom.com, per Telefon 0621 51 20 35.