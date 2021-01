Die schneebedeckte Region hat am Wochenende viele Familien vor die Tür gelockt – und sie haben getan, was man dann (mit Abstand) tun muss: einen Schneemann gebaut. Wir suchen die schönsten und originellsten Schneemänner und -frauen. Schicken Sie uns einfach ein Foto in möglichst hoher Auflösung und mit ein paar erklärenden Anmerkungen zum Motiv per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de.