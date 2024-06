Als „tanzwütige Ältere“ bezeichnen sich scherzhaft Friedlinde Rothgängel und Monika Schleicher, die 2013 bei der Mannheimer Bürgerbühne das Tanzen für sich entdeckten und jetzt weiter beim Eintanzhaus mit Profis trainieren. Der Traum der beiden 68-Jährigen wäre eine Senior Dance Company, die sie insgeheim Sturzprophylaxe nennen. Die ersten Schritte auf der Bühne fielen nicht leicht, sind aber jetzt umso geschmeidiger.

Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug. Kann ich das? Mit gewittrigen Gedankenwolken über den Köpfen steht eine Gruppe von Menschen im fortgeschrittenen Alter im Nationaltheater und erlernt eine Choreografie, angeleitet von Tanzprofis, die in großen Kompanien gearbeitet haben. Bei den Proben lässt eine Trainerin die Laien hervortreten, nennt ein Gefühl, das sie darstellen sollen. Eine schüchterne junge Frau verweigert sich. „Man merkt den Fremdblick auf den Körper. Und vielleicht gebe ich etwas von mir preis, was ich nicht zeigen will“, erklärt die 68-jährige Friedlinde Rothgängel die Ängste, denen auch sie sich stellen musste, damals 2013, als das Angebot der Bürgerbühne gerade zur rechten Zeit für sie kam und sie mit 57 Jahren zu tanzen begann. „Man denkt erst, andere finden es abwegig, dass da alte Frauen stehen und tänzerische Bewegungen machen.“

Inspiriert vom dicksten Ballett der Welt

Den Wunsch, sich schön zu bewegen, hegte sie bereits als Mädchen, das Zirkusprinzessin spielte, Ballettbilder aus alten Kalendern sammelte und sich in die fünf Fußpositionen verrenkte. Die Mutter wollte kein Geld für so ein Hobby ausgeben, erzählt Friedlinde Rothgängel, aufgewachsen in einem Dorf in Franken, warum aus dem Traum nichts wurde, und außerdem „war ich immer schon runder“ und ein „Sportmuffel“. Als Erwachsene übte sie dann Yoga in Berlin, wo sie Germanistik, Italienisch und Politik studierte und ihre heutige Frau Monika Schleicher kennenlernte, die ebenfalls Politik studierte und später bei SAP arbeitete. Nach Weiterbildung Richtung Informatik war Rothgängel bei Siemens, kam zur Stadt Mannheim und ist heute noch als Organisationsberaterin für Kommunen tätig.

Mitten im Berufsleben stehend erwachte eine schlummernde Sehnsucht, als sie den Film „Schwerelos auf Kuba. Das dickste Ballett der Welt“ (2011) im Fernsehen sah, der von übergewichtigen Frauen erzählt, mit denen ein Choreograf ein Stück einübte. „Mächtige Frauen, die ganz zart über die Bühne huschen, so leicht und sanft“, erinnert sie sich. Ein „Schwerelos in Mannheim“ wünschte sie sich, um fitter zu werden und an Ausdruckskraft zu gewinnen, just als die Bürgerbühne am Mannheimer Nationaltheater Laien zum Tanzkurs einlud. Ihre Partnerin hatte sich mehr mit Gesang beschäftigt, aber Barockmusik ging ihr auch ihr immer sofort in den Körper, brachte sie zum Drehen und Springen, und so machten beide gemeinsam mit.

Der Kampf mit den Schrittfolgen

„Die Tänzer waren gar nicht auf uns gefasst und manchmal verblüfft, was wir alles nicht können: Vier Schritte nach vorne, dann umdrehen, vier Schritte rückwärts, wieder umdrehen.“ Die Choreografien mit vielen Schrittfolgen und einem bestimmten Rhythmus hinzubekommen, forderte sie anfangs stark – und das fällt ihnen auch heute noch nicht leicht. „Improvisationen liegen uns mehr“, räumt die 68-jährige Monika Schleicher ein. Sie betont, wie zugewandt die Tänzerinnen und Tänzer ihnen als Lehrende begegneten und begegnen – darunter Michelle Cheung, Aki Kato oder Rafael Valdivieso –, sich freuend, dass sich Menschen dieser Leidenschaft widmen. „Ihr könnt nicht so athletisch sein, also bringt mehr Ausdruck“, riet ihnen ein Trainer.

Als die Bürgerbühne am Nationaltheater aufgelöst und durchs Stadtensemble ersetzt wurde, startete glücklicherweise das Eintanzhaus in der Trinitatiskirche, sodass der eingeschworene Kern in den „Adult Movement Exploration“-Kurs überging und dort neue Leute integrierte. Derzeit treffen sich rund 18 Erwachsene verschiedenen Alters, darunter auch ein Drittel Männer dienstags im Eintanzhaus, wo sie alle möglichen zeitgenössischen Stile von wechselnden Dozenten vermittelt bekommen.

Starke Füße und Selbstbewusstsein erarbeitet

„Wir finden es gut, ein gemeinsames Hobby zu haben“, meinen die beiden 68-Jährigen. „Gemeinsam können wir die Energie aufrecht erhalten, Ideen entwickeln und Anlässe schaffen, um zu tanzen.“ Zum Beispiel einen Tanztreff: Letztes Jahr drehten sie die Musik in der Konzertmuschel im Herzogenriedpark auf, damit jeder mittanzen konnte. Ihr Traum ist, eine Senior Dance Company zu gründen, die sie insgeheim „Sturzprophylaxe“ nennen. „Für jeden, der nix mit dem Fitnessstudio am Hut hat, ist Tanzen eine super Sache, um gelenkiger zu werden, Kräfte aufzubauen und Lockerheit zu gewinnen“, sagt Monika und ihre Frau ergänzt: Die Füße seien kräftiger geworden, die Knie täten weniger weh, sie haben sich Fertigkeiten und Selbstbewusstsein erarbeitet.

Das Spiel mit dem Fallen

Tanz ist das Spiel mit dem Fallen: Man begibt sich an die Grenze zum Unsicheren und kann sich auffangen, haben sie gelernt. Und der Boden ist unser Freund. Wie man am Boden wie ein Eisberg zerfließt und sich dann wieder hochschraubt, wie man mit kleinstmöglichem Kraftaufwand, die größtmögliche Bewegung macht, hat ihnen etwa Dominique Dumais vermittelt, bis 2016 stellvertretende Tanzintendantin am Nationaltheater und jetzt Ballettdirektorin in Würzburg.

Dass man sich im Tanz aufeinander bezieht, voneinander lernt und in einer wortlosen Sprache miteinander kommuniziert, empfinden die beiden als bereichernd. Mit einer Senior Dance Company, für die sie noch Mitstreiter suchen, könnten sie als Gruppe auf ein Ergebnis hinarbeiten und es vor Publikum zeigen. Selbst davor haben sie keine Angst mehr.

Robuster sei sie durch das Tanzen geworden und trete mit mehr Selbstbewusstsein im öffentlichen Raum auf, meint Friedlinde Rothgängel. „Die Fassade fallen zu lassen, muss man sich erst einmal trauen: So bin ich, so sehe ich aus, die anderen sehen mich auch so und müssen mit mir klarkommen.“

Termin

Adult Movement Exploration, dienstags, 19.30 bis 21 Uhr, im Mannheimer Eintanzhaus in der Trinitatiskirche, G4,4. Infos unter https://eintanzhaus.de/kurse/kurse/