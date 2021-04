Auch im Kulturzentrum Das Haus ist Enjoy Jazz nun gestartet. Am wichtigsten Veranstaltungsort des Festivals in Ludwigshafen waren Laura Jurd und ihre Band Dinosaur zu Gast. Die britische Trompeterin bringt eine besondere und ganz eigene Stimme in den zeitgenössischen Jazz. Das Publikum im ausverkauften, aber pandemiebedingt eben doch sparsam besetzten Saal war begeistert.

Am Anfang kann zum Beispiel eine schläfrige Bassfigur stehen, über die sich eine einschmeichelnde Trompetenlinie legt. Das Klavier begleitet erst unisono die Trompete, entwickelt dann ein phantasievolles Eigenleben, unauffällig quirlig darunter und darüber das Schlagzeug. Aber wenn man schon träumerisch wegzudriften droht, platziert die Band plötzlich eine unerwartete Pause, kehrt putzmunter zurück und steigert das musikalische Geschehen zu dramatischen Verdichtungen. Irgendwann macht sich das Piano bluesige Gedanken, die Trompete steuert die tieferen Lagen an, klingt rauer, streut Growl-Effekte ein und zerfließt dann doch zur lieblichsten Kantilene. Und am Ende kehrt dieser herrlich verschlafene Vierviertel-Bass zurück.

Bei Dinosaur bewegt man sich nie auf sicherem Terrain. Jederzeit kann etwas Unerwartetes, Überraschendes passieren, kann die gerade noch betörend schöne Musik ins Ruppig-Schräge kippen, können Verfremdungen den Wohlklang irritieren oder stilistische Eskapaden für kontrolliertes Durcheinander sorgen. Die Musik dieser Band scheint die Geschichte des gesamten Modern Jazz aufgesogen zu haben, aber es ist dabei kein puzzeliger Eklektizismus entstanden, sondern etwas homogen Neues. Die Benennung nach einer ausgestorbenen Riesenechse dürfte also skurril-britischem Humor geschuldet sein.

Polar Bear hat für den Jazz entflammt

Bandleaderin und kompositorischer Kopf von Dinosaur ist Laura Jurd. Die heute 30-Jährige stammt aus der Grafschaft Hampshire an der Südküste Englands, lernte im elterlichen Haus Klavierspielen, in der Grundschule entdeckte sie die Trompete. Weil ihr rühriger Musiklehrer für einen Workshop ausgerechnet die Avantgardeband Polar Bear einlud, war die junge Trompeterin endgültig für den Jazz entflammt. Und weil sie bei dieser Gelegenheit gleich Stücke der Band interpretierte, hatte sie auch gleich mal deren volle Aufmerksamkeit. Tenorsaxophonist Mike Lockheart wurde später einer ihrer Lehrer.

Beim Studium am Trinitiy College of Music lernte sie ihre Bandkollegen kennen: den Pianisten Elliot Galvin, den Bassisten Conor Chaplin und den Schlagzeuger Corrie Dick, mit denen sie 2010 Dinosaur gründete. Die vier spielten lange einen von Miles Davis und seiner „Bitches Brew“-Zeit beeinflussten elektrischen Jazz mit Synthesizern und E-Bass. Auf ihrem dritten, im Mai erschienen Album „To The Earth“ sind sie aber zu einem vorwiegend akustischen Jazz zurückgekehrt. Chaplin spielt jetzt Kontrabass, Galvin setzt sein Minikeyboard sehr sparsam ein, Laura Jurd benutzt zur Klangverfremdung nur mechanische Hilfsmittel wie Dämpfer oder Hand.

Hochtalentierte Musikerinnen

Dass sie auch keinen Tonabnehmer benutzt und beim Spiel einen deutlichen Abstand zum Mikrophon lässt, gibt dem Gesamtklang eine spezielle Räumlichkeit und Transparenz. Nie drängt sich die Trompete als Soloinstrument nach vorn, bleibt gleichberechtigt im eigenwilligen Kosmos dieser vier Musiker, die einen manchmal schwebenden, dann wieder dringlich anschwellenden Sound ergeben und doch immer als Einzelstimme hörbar bleiben. Das schließt nicht aus, dass gegen Ende des 90-minütigen Sets Pianist Elliot Galvin seine technischen Fertigkeiten vorführen darf. Der Einfluss eines Thelonious Monk ist unüberhörbar, wenn er, ausgehend von einer Handvoll Tönen, komplexe Strukturen baut. Und die technisch nicht minder beschlagene Bandleaderin darf auch immer wieder ihre zwischen Zärtlichkeit und Power changierenden Soli entwickeln, ganz unangestrengt und lässig und ohne jede Kraftmeierei.

Der Auftritt von Laura Jurd und ihrer Band war eines von einem Dutzend Konzerten in den ersten beiden Festivalwochen, in denen Musikerinnen das Geschehen bestimmen. Enjoy Jazz hat sich ja eine Frauenquote von 50 Prozent als Ziel vorgegeben, in zwei Jahren soll dies erreicht sein, aber bereits in diesem Jahr ist man nicht allzu weit davon entfernt. Gerade in der europäischen Jazzszene, die sich diesmal auf Grund der durch die Corona-Restriktionen abwesenden US-Amerikaner großzügig präsentieren darf, finden sich jede Menge hochtalentierter Musikerinnen. Dazu gehören etwa die deutsche Pianistin Julia Kadel, die niederländische Saxophonistin Tineke Postma, die belgische Vibraphonistin Els Vandeweyer oder die griechische Pianistin Tania Giannouli. Die britische Trompeterin Laura Jurd gehört unbedingt dazu.