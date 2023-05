Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zweitligist Eulen Ludwigshafen klettert in der Tabelle, fuhr in Hüttenberg den vierten Sieg in Folge ein. Damit die Eulen in Hessen die zwei Punkte mitnehmen konnten, musste Trainer Michel Abt aber in die Trickkiste greifen. Er hatte zwei gute Ideen.

Am Ende hörte es sich irgendwie ganz einfach an. Als Michel Abt, Trainer der Eulen Ludwigshafen, nach 54:17 Minuten eine Auszeit bei der 28:24-Führung seiner Mannschaft nahm, sagte er: „Wir brauchen