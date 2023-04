Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir am Rheinufer Julian Biller getroffen. Der 19-Jährige stammt aus Maxdorf und ist angehender Industriekaufmann.

Was treibt einen Maxdorfer zum Jahresanfang nach Ludwigshafen?

Ich besuche hier die Berufsschule und heute war für mich der erste Schultag. Ich habe meine Ausbildung im August begonnen