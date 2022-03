Am Fluss entlang: Die Rheinpromenade ist einer der Ludwigshafener Lieblingsplätze von Jasmine Treibel. „Ich gehe diesen Weg am Fluss gerne. Trotz der Stadtnähe kann man hier eine kleine Auszeit nehmen. Ganz besonders dann, wenn der Himmel blau ist und die Sonne scheint“, schreibt die Mutterstadterin zu ihrer Aufnahme. Wenn Sie sich auch an unserer März-Aktion „Schönes LU“ beteiligen wollen, schicken Sie ein Bild mit ein paar erläuternden Worten zum Motiv einfach per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de.