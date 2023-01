Das Aus des Café Vienna in der Mannheimer Innenstadt war eigentlich schon besiegelt. Doch im Dezember stand die Tür der Kneipe plötzlich wieder offen. Von der Reaktion der Gäste waren die neuen Betreiber überwältigt. Am frühen Abend des Wiedereröffnungstages gab es keinen freien Stuhl mehr. Die Menschen drängten aber immer weiter in das Lokal. Doch auch dafür hatte man eine Lösung. Wie die Rettung gelang, lesen Sie hier.