„Gut, dass ihr wieder da seid“ – so wie die junge Dame reagieren die meisten Kunden an der Theke von „Eis Soligon“ in der Oggersheimer Schillerstraße. Weil zahlreiche Eisdielen wegen des Coronavirus lange geschlossen hatten, ist es für viele die erste süße Erfrischung in diesem Jahr.

„Einmal Karamell, einmal Joghurt, einmal Cookies“ – ein etwa 14-Jähriger steht unschlüssig vor der Eistheke. Schwierig, zwischen den knapp 50 Sorten die richtigen für den individuellen Eisbecher auszuwählen. „Denn eigentlich schmecken alle Sorten hier sehr gut“, sagt seine Mutter schmunzelnd, die mit der gesamten Familie schon zum vierten Mal seit der Wiedereröffnung zu Gast ist. „Seit der Wiedereröffnung in dieser Woche“, stellt der zweite Sprössling ergänzend klar. „Hier gibt es halt einfach das beste Eis in Ludwigshafen“, ergänzte der Vater, der sich seinen Becher als Familienoberhaupt auch noch mit einer Portion Sahne krönt.

Wegen Corona vier Wochen geschlossen

Die meisten sind Stammgäste am Verkaufsfenster von Inhaberin Doris Soligon. Wegen dieser vielen treuen Kunden habe man schon am Wochenende die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung getroffen. „Seit der Bekanntgabe am Freitag sind bei uns die Eismaschinen gelaufen“, sagt sie. Immerhin sollte niemand der Besucher auf seine geliebte Eissorte verzichten müssen. „Wir hatten im März gerade mal eine Woche auf, dann mussten wir wieder für vier Wochen schließen“, sagt die Inhaberin im Rückblick auf den Beginn der schwierigen Corona-Zeit. Aber jetzt hat sie wieder Grund zum Strahlen – und das offensichtlich nicht nur aus wirtschaftlichem Interesse. „Ich habe auch den Kontakt mit den Kunden vermisst.“

„Die meisten kommen von außerhalb. Aus Oppau und sogar aus Frankenthal und Studernheim“, verrät sie. Nur anscheinend nicht gerade am Freitag zur Mittagszeit. „Ich bin aus Oggersheim“, antwortete nahezu jeder der Befragten. Außer einer jungen Dame. „Ich bin aus Mannheim und hole hier gleich Eis für die ganze Familie.“ Extra aus Mannheim für ein Eis? „Natürlich. Immerhin komme ich ursprünglich aus Oggersheim und wenn ich die Gelegenheit dazu habe, dann bringe ich natürlich auch ein Eis von hier mit“, berichtet sie.

Für manche das erste Eis der Saison

Für eine junge Frau war es das erste Eis der Saison. „Ich konnte nicht früher kommen. Ich arbeite selbst im Schichtbetrieb in einem Krankenhaus“, erklärt sie. Als die Sonne in dieser Woche am schönsten schien, schob sie Dienst auf der Krankenstation. Grund genug, sich dafür am Ende der Woche mit einem besonders großen Becher Spaghetti-Eis zu belohnen.

Auch die direkten Nachbarn sind an diesem Tag zu Gast am Verkaufsschalter. „Immer, wenn es sich mal so ergibt“, erklärt ein Monteur der benachbarten Elektrotechnikfirma. Lieblingssorten hat auch der Spezialist nicht. „Eigentlich jeden Tag etwas anderes.“ Die Auswahl ist ja auch wirklich groß. Schleckermäuler können allein zwischen drei Sorten Schokoladeneis wählen: Schokolade, Zartbitter und Schweizer Schoki. „Und dann gibt es in jeder Saison eine neue Sorte“, weiß eine der Stammbesucherinnen. Sie schreckt deshalb auch der Preis von 1,20 Euro pro Kugel, die in der Vorderpfalz selbstverständlich für alle nur „’n Bolle“ ist, nicht.

Überraschungserfolge mit exotischen Sorten

Rhabarber gibt es in dieser Saison. Auf die reguläre Karte haben es Zitrone-Ingwer und auch Curry-Erdnuss geschafft. „Und wir dürften niemals mehr das Ananas-Basilikum aus dem Programm nehmen“, verrät Soligon einen der Überraschungserfolge aus den Vorjahren. Für die beiden Hausfrauen, die bereits am frühen Nachmittag zu Gast sind, wäre das dann doch ein wenig zu viel Experimentierfreude. Sie bestellten sich den gewohnten „Früchtebecher“ und machten es, wie die meisten Kunden zur Mittagsstunde: Bestellen und bezahlen auf der schattigen Seite der Schillerstraße und dann genießen in der Sonne auf dem kleinen Platz vor der Markuskirche.

Immerhin sei es in den vergangenen Wochen schwer genug gefallen, auf den gewohnten Eisgenuss zu verzichten. „Man hat sich halt arrangiert und bei dem Wetter auch mal ein Eis aus dem Supermarkt geholt“, sind sich die beiden Mit-Fünfzigerinnen einig. „Aber das ist natürlich kein Vergleich“, sagen sie und halten dabei selbstverständlich den Sicherheitsabstand im Sonnenschein ein. Mitleid hatten sie dabei nur mit dem einsamen Journalisten, der bei Block und Bleistift wirklich keine Hand für einen Eisbecher oder wenigstens eine Waffel frei hatte. „Schade. Das Eis hier ist nämlich wirklich verdammt lecker.“ Und das klang in der Tat nur ein ganz kleines bisschen schadenfroh …