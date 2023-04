Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Virale Stille liegt über der Kreuzung Maudacher und Kärntner Straße in der Gartenstadt. Sonst von zahlreichen Kunden bevölkert, sitzt derzeit niemand hinter den großen Fenstern der „Brotzeit“-Filiale. Auch am einzigen Drive-in-Schalter der Bäckerei Görtz ist weniger los, als so mancher denkt. Ein Besuch vor Ort.

Mit blauen Handschuhen reicht Jeanette Rischert der rothaarigen Kundin mit der rosa Maske den Streuselkuchen über die Verkaufstheke. Vor Ort verzehren darf die Kundin weder