Die Woche, irgendwann mittags im Rathaus-Center: Der Wochentag ist eigentlich egal. Am Rathaus-Empfang ein kleiner Stau, in der Schlange Menschen mit Abstand. Der Blick geht gelangweilt nach links zu den Fahrstühlen. Ein Rascheln, ein kleiner Schatten, ein Wuseln. Eine Maus. Die Rathausmaus! Schwups war sie verschwunden. Abgetaucht durch eine Fuge in ein Miniloch Richtung Keller, entstanden durch den Zahn der Zeit. Er nagt am Beton. Aber das ist ja bekannt. Bekannt war auch die Existenz von Mäusen. Freundliche Auskunft eines Rathaus-Angestellten, vorgetragen mit einem süffisanten Grinsen, auf die verlegene Frage: „Äh, Entschuldigung, Sie wissen, dass Sie“ … „Ja, wissen wir. Vielleicht ist es sogar eine Mäusefamilie.“

Nix mit Speck fängt man Mäuse, um sie dann zu fangen. Nein, die Rathausmaus behält, so scheint es, bei der Stadt Ludwigshafen ihr Recht auf Leben. Was die Rathausmaus und ihre Familie nicht wissen: Ihr Zuhause steht nicht mehr so lange. Von wegen, die ärmste aller Mäuse sei die Kirchenmaus.