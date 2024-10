„Wollen wir Freunde sein?“ Diese Frage senden die Mannheimer an Außerirdische im All und stellen ihre Stadt mit Bildern, Musik und Erzählungen vor. Gesammelt wurden die Informationen am Wochenende im Studio Werkhaus des Nationaltheaters bei den „Golden Record Studios“.

Sehr anschaulich erklärten Matthaei und Konsorten, das Stadtensemble des Nationaltheaters und fachkundige Gäste aus der Region das Weltall