Auf ihrer Abschiedstour mit dem Titel „Tschüssi, macht’s gut!“ wollen Die Prinzen am Sonntag, 14. November 2027, in der SAP-Arena in Mannheim gastieren.

Es ist eins von 22 Konzerten, mit denen sich die Leipziger Band nach mehr als drei Jahrzehnten von ihrem Publikum verabschieden möchte. Gegründet 1987 als Die Herzbuben, heißen sie seit 1991 Die Prinzen und sind seitdem in Originalbesetzung unterwegs.

Große Hits Anfang der Neunziger

Mit „Alles nur geklaut“, „Küssen verboten“, „Gabi und Klaus“, „Mann im Mond“ und vielen anderen Hits hatten sie Anfang der 1990er-Jahre großen Erfolg. Zuletzt erschien 2021 das Album „Krone der Schöpfung“. In Mannheim spielten Die Prinzen im Lauf der Jahre und Jahrzehnte immer wieder. Für das Abschiedskonzert kündigt der Veranstalter „besondere Arrangements, persönliche Momente und vielleicht auch die eine oder andere Überraschung“ an. Der Vorverkauf beginnt an diesem Dienstag.