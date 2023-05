Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ulla Walther-Thiedig ist Mrs. Sportabzeichen in Ludwigshafen. Am Freitag wird das Energiebündel 80 Jahre alt. Den besonderen Tag verbringt sie allerdings nicht zu Hause in Ludwigshafen, sondern in Tux in Tirol. Das ist typisch für eine Frau, die gerne reist und für die Rast ein Fremdwort ist. Eine lustige Anekdote von Walther-Thiedig in Ägypten ist in einem Buch verewigt.

Trotz ihrer 80 Jahre reist Ulla Walther-Thiedig immer noch liebend gern durch die Weltgeschichte – ob mit oder ohne Wohnwagen. Neben dem Reisen ist Sport ihre Passion. Gestern noch auf dem