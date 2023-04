Im Umfeld des Technofestivals Time Warp in Mannheim hat die Polizei einen Kontrollmarathon hinter sich gebracht. Etwa 20.000 Besucher aus 80 Ländern waren am Wochenende auf das Maimarktgelände gekommen. Die Beamten hatten eine Sonderwache eingerichtet, die während der gesamten Veranstaltung besetzt war. Hinzu kamen Verkehrskontrollen rund ums Gelände und auf der Autobahn. 433 Fahrzeuge wurden laut Polizei gestoppt. 261 Personen erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Folgende Drogen wurden laut Polizei unter anderem sichergestellt: 175 Gramm Marihuana, 89 Joints, 58 Gramm Kokain, 19 Trips LSD und 203 Gramm Amphetamin. 39 Autofahrer hätten unter dem Einfluss von Drogen gestanden. Auf dem Veranstaltungsgelände sei es zudem zu mehreren Raubdelikten gekommen, hieß es weiter. Die Täter sollen Menschenansammlungen genutzt haben, um ihren Opfern Ketten vom Hals zu reißen. Wie oft das vorkam, ist noch nicht geklärt. Zwei Besucher sollen Polizisten angegriffen haben. Gegen 23.30 Uhr störte laut Polizei ein Festival-Besucher eine Verkehrskontrolle und griff zwei Beamte an. Einer von ihnen soll sich so schwer verletzt haben, dass er stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Großteil der Veranstaltung sei absolut friedlich verlaufen, so die Polizei.