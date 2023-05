Es ist gut, dass die Politik die Phase des Diskutierens erreicht hat. Benötigt wird aber echte Hilfe – insbesondere mehr Sprachförderung.

Vielen Kindern an Schulen wie der Gräfenauschule mangelt es nicht nur an Sprachkenntnissen, sondern sie haben einen vielfältigen Förderbedarf. Zu versuchen, bildungsferne Eltern über Einrichtungen wie Familiengrundschulzentren zu erreichen, kann also helfen. Trotzdem ist Stadt gut beraten, kommende Woche beim runden Tisch mit dem Ministerium darauf zu drängen, dass es an Brennpunktschulen eine deutlich erhöhte Stundenzuweisung im Bereich Deutsch als Zweitsprache gibt. An dieser Stelle muss gehandelt werden. Aber auch an anderen Stellen benötigt das System Schule dringend mehr Menschen, die sich einbringen. Können Lehrkräfte in der ersten Klasse zum Beispiel von jemandem unterstützt werden, der selbst keine pädagogische Ausbildung hat? Die Situation an vielen Schulen ist so katastrophal, dass auch über solche Lösungen nachgedacht werden muss.