Mit ihrer Performance „Angry“ haben Katharina Anna-Josefine Rausch und Karoline Vogt ein Ausrufezeichen gesetzt.

Zwei junge Frauen in Schwarz, die Gesichter verzerrt hinter Strumpfmasken. Blutrote Stoff-Schnuten, baumelnde Puppen-Wimpern hinter symbolischen Rauch- und Nebelwolken. Sie nehmen Platz an einem schwarzbehangenen Arbeitstisch oder bauen sich rechts und links davon auf. Dann und wann wird ein Glas zerdeppert.

„Angry“ versammelt Annäherungen an ein Menschheits-Thema: Wut in diversen Koloraturen, von der griechischen Tragödie bis an den heimischen Küchentisch, hatten sich die beiden Ludwigshafener Künstlerinnen Katharina Rausch (Sprache) und Karoline Vogt (Musik) vorgenommen. Der Gegenstand ihrer szenischen Verhandlung ist sperrig, vielgestaltig, allgegenwärtig. Verortet zwischen Kunst, Theater und Musik loteten die beiden Künstlerinnen die Ambiguitätstoleranz aus, jene Fähigkeit, Mehrdeutiges zu ertragen, die in einer stetig komplex werdenden Welt als Schlüsselkompetenz zum Überleben gefordert ist.

Breitbeinige Selbstgefälligkeit

Als Vermittlungsform haben die beiden Frauen die Collage gewählt. Akustisches stand im Vordergrund: Sprache und Töne. Da waren die eigenen Texte von Katharina Rausch. Vom Monolog über die plastische lebenspralle Szenenbeschreibung bis zum englischen Songtext spielte die Akteurin souverän mit ihrem Ausdrucksmittel und lotete dabei die Abgründe dieses in Frauenleben immer noch weitgehend tabuisierten Gefühls aus. Besonders im Gedächtnis blieb eine Art Party-Szene, bei der – Stichwort Mansplaining – die breitbeinige Selbstgefälligkeit eines „jungen weißen Mannes“ bei der Zuhörerin rüde Destruktionsfantasien provozierte. Ebenso eine Straßen-Szene, die beim Zuhören Bilder von bedrohlich wahrgenommenen Begegnungen im öffentlichen Raum hervorruft. Ähnliches dürfte Mann/Frau schon mal erlebt haben. Das hatte Hörspiel-Qualität.

Dazu fand Karoline Vogt die passenden Töne: Sie entlockte ihrem Saxofon illustrierende Klänge, die dräuend, prollig, breitbeinig daherkommen: Babybauch unter der schwarzen Spitzenbluse, grummelt, rotzt und bläst sie sich durch die Oktaven und wird dabei angefeuert, aufgehetzt von ihrer Bühnenpartnerin. Loop-Effekte potenzieren den Sound, schaffen eine Klangwand zwischen Gewitter und intrakorporaler Peristaltik, vom Magengrummeln bis zur (verbalen, handgreiflichen, unterdrückten?) Eruption.

Mittendrin schickt Katharina Rausch ihre Frage „Was macht Euch wütend?“ runter in den Saal. Doch die Zuschauer bleiben schweigend. Betreten oder betroffen, ratlos oder sinnend – das sei dahingestellt.

Wie man aus der Haut fährt

Roter Faden der 70-minütigen Performance war die dokumentarische Ebene: Hier kamen Interviewpartnerinnen zu Wort, dem Anschein nach als Lowtech-Tondokumente abgespielt auf Kassettenrekorder. Weiblich gelesene Menschen zwischen sieben und 92 Jahren erzählten von ihrer Wahrnehmung und von ihrem Umgang mit Wut.

Starker Moment: Das Wut-Sprachbild „aus der Haut fahren“ goss die Performerin in eine zombieartige Szene von enthäuteten Gespenstern und ihrem Bad im Fluss. Uff!

Dann endlich nach soviel Düsternis kam der erlösende Blick: Wut in ihrem Veränderungspotenzial, als Katalysator für Aktivität und Befreiung thematisierte die Performance erst ganz zum Schluss. Das Ende als Wiederkehr des Anfangs: „… und die Furien auf dem Rücksitz lecken sich die Finger“.