„Was jetzt wichtig ist! Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkung auf Kinder und Jugendliche“: Zu einem Online-Gesprächsabend unter diesem Titel lädt das Heinrich-Pesch-Haus für 28. November, 19.30 Uhr, ein. Kinder und Jugendliche seien zu Beginn der Pandemie kaum im Fokus der Aufmerksamkeit gewesen. Es habe sich aber rasch abgezeichnet, dass diese Gruppe besonders unter den Einschränkungen leidet. Wie können Eltern, die Institution Schule, Lehrkräfte und Mitschüler darauf reagieren? Was hilft den Kindern und Jugendlichen, ihre psychische Widerstandskraft (Resilienz) zu stärken? Auf diese Fragen geht Dagmar Preiß, Geschäftsführerin des Gesundheitsladens Stuttgart, an dem Abend ein. Die Sozialwissenschaftlerin wird Studienergebnisse vorstellen und mit Erfahrungen aus der therapeutischen und pädagogischen Praxis ergänzen. Beim anschließenden Gespräch bleibe hinreichend Raum für Fragen und Impulse, heißt es weiter in der Ankündigung. Der Gesprächsabend ist eine Veranstaltung des Forums Katholische Akademie. Die Teilnahme ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten. Für die Online-Veranstaltung ist eine Anmeldung per E-Mail an keb@bistum-speyer.de erforderlich.