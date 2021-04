Die Corona-Pandemie hinterlässt auch im Sport deutliche, überwiegend negative Spuren. Wie aus der jüngsten, dieser Tage vorgelegten Mitgliederstatistik 2021 des Sportbundes Pfalz hervorgeht, ist die Zahl der Vereinsmitglieder innerhalb eines Jahres um 21.385 auf 481.216 zurückgegangen. Das ist ein Minus von 4,25 Prozent gegenüber Anfang 2020.

Sechs Pfälzer Sportclubs haben in den vergangenen zwölf Monaten aufgegeben, jetzt sind es noch 2.043. Seit 2001 mit dem damaligen Mitgliederhöchststand von 549.531 hat der pfälzische Sport allerdings überwiegend auch aus demoskopischen Gründen rund 68.000 Mitglieder verloren.

Tennisverband und Alpenverein melden Plus

Der aktuelle Mitgliederschwund in der Pfalz, den die Sportbund-Experten in Kaiserslautern vor allem auf coronabedingt stark zurückgegangene Neuzugänge von Kindern unter sechs Jahren (fast 5000 gegenüber dem Vorjahr), aber auch auf ähnlich hohe Austritte der mittleren Altersgruppe zwischen 27 und 40 Jahren zurückführen, hat nur zwei Fachverbände nicht belastet: Der Pfälzer Tennisverband meldete ein Plus von 452 Neumitgliedern, und immerhin 48 „Neue“ traten den verschiedenen Sektionen des Alpenvereins bei.

Starke Rückgänge hatten dagegen der Pfälzer Turnerbund (minus 6.692), der Südwestdeutsche Fußball-Verband (minus 5.620) und der Skiverband (minus 1.208) zu verzeichnen.

Zwei Ludwigshafener Clubs unter den „Top Ten“

Obwohl sich 661 Clubmitglieder seit 2020 abgemeldet haben, bleibt der 1. FC Kaiserslautern mit 16.376 Beitragszahlern größter Sportverein der Pfalz vor TSV Speyer (3.801) und der Sektion Kaiserslautern des Deutschen Alpenvereins (3.292). Es folgen mit dem ESV 1927 (2.893) trotz eines geringen Rückgangs um 24 Mitglieder und dem Schwimmverein 07 (2.492) zwei Ludwigshafener Clubs auf den Plätzen vier und fünf vor dem Alpenverein Neustadt (2.207), der TSG Kaiserslautern (2.144), VT Zweibrücken (2.134), SG Wörth/Germersheim (2.208) und TV Rheinzabern (1.995).

20 Sportvereine in Ludwigshafen freuen sich über die Unterstützung von 500 Mitgliedern und mehr. Nach ESV und LSV folgen in der pfälzischen Rangliste auf Platz zwölf der Alpenverein (1.893). Die weitere Platzierung Ludwigshafener Clubs: 27. VTV Mundenheim (1.230), 34. TV Edigheim (1.154), 57. TuS Oggersheim (948), 62. TSG Friesenheim (928), 93. TV Rheingönheim (775), 94. Kneippverein (775), 102. TV Ruchheim (760), 108. TB 1889 Oppau (744), 118. DLRG Oggersheim (720), 123. SG 1851 (710), 134. TV Maudach (679), 155. Ludwigshafener SC (641), 163. Post-SV (622), 198. Polizei-SV (549), 203. SG BW Oppau (544), 207. BASF Tennisclub (539) und 239. FC Arminia 03 (499).

Größter Sportverein im Umfeld im Rhein-Pfalz-Kreis ist pfalzweit auf Rang elf TSG Maxdorf (1.976 Mitglieder). Es folgen: 15. SC Bobenheim-Roxheim (1.629), 23. TV Schifferstadt (1.480), 39. TG Waldsee (1.136), 46. TuS Neuhofen (1.030), 49. TSG Mutterstadt (1.018), 54. TV Lambsheim (976), 58. TG Limburgerhof (946), 68. VT Böhl (883) und 74. TuS Altrip (841).