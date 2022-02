Das Konvent der Dominikanerinnen verlässt das St. Marienkrankenhaus. Seit der Eröffnung des Marienkrankenhauses 1930 haben die Dominikanerinnen des Instituts St. Dominikus in Speyer im Krankenhaus in der Ludwigshafener Gartenstadt gewirkt – sowohl in der Verwaltung als auch in der Pflege. Die Geschichte des Krankenhauses ist ohne die Schwestern nicht denkbar.

Am 10. Februar ziehen die verbliebenen 16 Ordensschwestern nun ins Mutterhaus des Instituts St. Dominikus in Speyer. Der Grund ist zum einen das Alter der Schwestern, zum anderen die Renovierungsbedürftigkeit des Schwesternhauses. Das neunstöckige Gebäude im Park des St. Marienkrankenhauses haben die damals 112 Schwestern 1972 bezogen, 1975 wurde die Kapelle im Schwesternhaus geweiht. Weil die kirchliche Nutzung jetzt aber beendet wird, wird die Kapelle am 25. Februar wieder entweiht.