Wie ein Schiffsbug ragt die Nordspitze der Parkinsel in den Rhein: Hier treffen die Einfahrt zum Luitpoldhafen und der mächtige Strom aufeinander. Fracht- und Kreuzfahrtschiffe tuckern hier vorbei in Richtung Nordsee oder Schweiz. Neben der Konrad-Adenauer-Brücke erstrecken sich die drei weißen Bögen der Eisenbahnbrücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim, über die jeden Tag Güter- und Personenzüge mit ihren Zielen in ganz Europa rollen. Am linken Rheinufer ist ein neues Viertel entstanden. Hier wohnen die wohlhabenden Ludwigshafener in ihren Eigentumswohnungen in den Stadtvillen, genießen den Blick auf den Fluss und das Mannheimer Schloss. An der Nordspitze der Parkinsel und auf den Sitzbänken der Rheinpromenade gibt's diesen Blick gratis. Wer hier steht, ist für einen Moment der Enge der zugebauten Straßen entflohen, kann sich den Wind um die Nase wehen lassen und dann noch eine Runde auf der Hannelore-Kohl-Promenade drehen. Es ist ein Ort, um einen Moment zur Ruhe zu kommen. Hier ist Ludwigshafen die Stadt am Rhein, die durch ihre verkehrsgünstige Lage 170 Jahre nach ihrer Gründung einen rasanten Aufschwung genommen hat.