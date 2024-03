Bereits im vergangenen Jahr startete in der Ludwigshafener Stadtbibliothek eine neue musikalische Lesereihe mit Autoren aus der Stadt, dem Landkreis und seinem Umland. Unter dem Titel „LITMUS - Literatur und Musik aus der Region“ wird sie nun fortgesetzt.

„Es ist völlig verblüffend, wie viel geschrieben wird in der Region“, stellt Eleonore Hefner fest, die Geschäftsführerin des rührigen Ludwigshafener Vereins Kultur-Rhein-Neckar, der für „LITMUS“ mit der Stadtbibliothek kooperiert. „Es ist die Menge, aber auch die Vielfalt“, die sie erstaunt. Daher sei es auch nicht weiter schwer gefallen, für 2024 ein vielfältiges Programm zusammenzustellen. „Es war eher schwierig, sich zu begrenzen.“ Schon die erste Runde, die 2023 mit dem Friesenheimer Facebook-Autor Manfred Dechert begann, habe deutlich gemacht, dass der Schatz der Schreibenden in Ludwigshafen und der Pfalz sehr groß sei. Auch das Konzept der individuellen musikalischen Begleitung jedes Lese-Abends habe bestätigt, dass auch in dieser Hinsicht kein Mangel bestehe. „Die Kurpfalz ist ein künstlerischer Kraftort“, so Hefner. Gleichzeitig sei es „schon eine Dauerwunde in der Stadt, dass die Künstler sich zu wenig gewürdigt fühlen“, berichtet die engagierte Kulturvermittlerin. „Die Literaturförderung insgesamt ist hier entwicklungsfähig“, meint sie und hat in Tanja Weissmann, der Leiterin der Stadtbibliothek, eine Verbündete gefunden, die neben hiesigen Autoren auch einheimischen Musikern eine Bühne bereiten möchte.

Claus Boesser-Ferrari eine Lesung an der Gitarre begleiten. Foto: Manfred Pollert/Gratis

Beide gemeinsam haben das LITMUS-Programm nun bekanntgegeben. Es eröffnet am Mittwoch, dem 13. März, mit der Speyerer Autorin Katja Edelmann, die aus ihrem 2019 veröffentlichten Reiseführer „Glücksorte in der Pfalz“ lesen wird, der mittlerweile schon die fünfte Auflage erreicht hat. Nachträglich zum Internationalen Frauentag möchte sie lesend besonders Adèle, Ursula, Susann und Margarethe vorstellen, die vom südpfälzischen Annweiler bis zum Kloster Rosenthal im nordpfälzischen Rodenbachtal für Genuss und Glücksgefühle sorgen. Roswita Schwarz, Dramaturgin am Theater im Pfalzbau, wird den Abend moderieren und die Speyerer Cellistin Isabel Eichenlaub wird ihn musikalisch begleiten.

Vier Wochen darauf, am 10. April, gastiert mit Manuel Zerwas ein weiterer Speyerer Autor in der Stadtbibliothek an der Bismarckstraße. Der 36-Jährige, im Hauptberuf Gymnasiallehrer für Deutsch und Sport, wurde für sein Romanmanuskript „Die Zeit danach“ jüngst mit dem Nachwuchspreis des Pfalzpreises für Literatur ausgezeichnet. In Ludwigshafen wird er aus seinem 2022 veröffentlichten Briefroman „Der Bücherflüsterer“ lesen. Hans-Uwe Daumann wird die Veranstaltung moderieren, die die Mannheimer Saxophonistin Cordula Hamacher musikalisch gestalten wird.

Texte von Monika Mann

Texte zum Leben von Thomas Manns Tochter Monika Mann sowie aus ihrem aktuellen Romanprojekt wird die Landauer Autorin und Erste Vorsitzende des Literarischen Vereins der Pfalz, Birgit Heid vorlesen. Dazu kündigt sie an, Haikus vorzutragen und über ihren „Schreiblebenslauf“ Auskunft zu geben. Jens Bunge an der Mundharmonika und Henri Viera an der Gitarre begleiten die Lesung, die am 15. Mai stattfinden und von der Ludwigshafener Pfarrerin Susanne Schramm moderiert werden wird.

Für die LITMUS-Moderationen wurden durchweg Menschen ausgewählt, die gerne lesen, erklärt Eleonore Hefner, und der Förderkreis der Stadtbibliothek werde den Wohlfühl-Faktor jeweils um ein Angebot von Getränken und Snacks erweitern. Sie selbst möchte durch die musikalische Lesung am 5. Juni führen, die zwei Bellheimer zusammenbringt: Den Gitarristen und Komponisten Claus Boesser-Ferrari und den 36-jährigen Autor David Emling. Letzterer wird aus seinem Debüt, der 2022 veröffentlichten Novelle „Daniels Hang“ lesen, sowie Kurzgeschichten aus seinem neuesten Buch „Letzter Gruß durchs blinde Fenster“, die alle um die Themen Abschied und Neuanfang kreisen und die Protagonisten auf ihrer Suche nach Zugehörigkeit begleiten.

Eigene Lesungen der Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek veranstaltet selbst weitere musikalische Lesungen, darunter heute, am 8. März, mit der Harfenistin Silke Aichhorn („Lebenslänglich frohlocken“). Für die LITMUS-Abende wird kein Eintrifttsgeld erhoben, aber Spenden sind selbstverständlich willkommen. Nach einer nur kurzen Sommerpause soll die Reihe bereits im September fortgesetzt werden.