Es ist die Krönung ihrer Laufbahn: Marion Schneid (62, CDU) ist im neuen Mainzer Landtag eine von drei Vizepräsidentinnen. Wie die Ludwigshafenerin das Amt angeht.

Frau Schneid, Sie wirken oft sehr gefasst und in sich ruhend. Was bringt Sie wirklich in Wallung?

Ungerechtigkeit. Ansonsten versuche ich, der ausgleichende Pol zu sein.

Am Wahlabend, der in Ihrem Wahlkreis zum echten Krimi wurde, hatten Sie aber schon Temperatur, oder?

Ja, da war der Puls ganz oben. Als in Mainz die ersten Einblendungen aus Ludwigshafen kamen und die Anteile der AfD sehr hoch waren, habe ich es im Fraktionssaal nicht mehr ausgehalten. Ich bin mit meinem Mann in mein Abgeordnetenzimmer, um weiterzuschauen. Ein AfD-Direktmandat habe ich zwar nicht befürchtet, aber die Höhe der Werte hat mich schon erschreckt. Dann kippte es zur SPD – das war zunächst ein normales Gefühl, so war es ja die letzten drei Wahlen auch. Dass es am Ende auf meine Seite kippte, war gigantisch. Danach sind wir zurück in den großen Saal – alle haben mich gedrückt, und von mir ist eine Riesenlast abgefallen.

Sie haben mit nur 35 Stimmen Vorsprung gewonnen. Bei einer Niederlage hätten Sie es nicht zurück in den Landtag geschafft.

Ja, das stimmt. Ich hatte das auch im Kopf und mir bereits zurechtgelegt, was ich dann mache. Es hätte sich sicher etwas gefunden, mir wäre gewiss nicht langweilig geworden. Schade wäre es aber schon gewesen – nach 35 Jahren Opposition und abgelehnten Anträgen in Dauerschleife, hätte ich mich schon geärgert, nicht dabei zu sein, wenn wir Anträge endlich durchbekommen (lacht).

Die Koalition steht, der Regierungschef ist gewählt. Sind Sie noch im Freu-mich- oder schon im Arbeitsmodus?

Beides. Die Freude bleibt, aber wir arbeiten bereits: Ausschüsse müssen besetzt, Schwerpunkte gesetzt und Prioritäten festgelegt werden.

Ministerpräsident Gordon Schnieder hat bei Weitem nicht alle Stimmen der Koalition bekommen. Peinlich nannte das RHEINPFALZ-Kommentator Jörg Schmihing. Wie nennen Sie das?

Das sind Anlaufschwierigkeiten. Ich finde, das sollte man nicht überbewerten. Nach 35 Jahren mit der SPD als Gegenüber gibt es Befindlichkeiten. In den Verhandlungen haben wir schnell einen guten Modus gefunden.

Kommen die fehlenden Stimmen denn tatsächlich alle aus der SPD?

Wir haben eine tolle Stimmung in der CDU-Fraktion. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie von uns kommen.

Marion Schneid bei einer Landtagsdebatte. Foto: Silas Stein/dpa Marion Schneid im Gespräch mit Redaktionsleiter Steffen Gierescher. Foto: Michael Schmid „Ich war selbst überrascht und bin froh, dass dieser Vorstoß schnell wieder vom Tisch war“, sagt Marion Schneid zum Theater um die Führungsspitze bei der Lotto-Gesellschaft. Foto: privat/oho Über Julia Klöckner (53, CDU) sagt Marion Schneid: „Ich bin sicher nicht ganz so schlagfertig wie sie in ihrer unnachahmlichen Art.“ Foto: Michael Kappeler/dpa „Ich weiß nicht, ob ich das an seiner Stelle so gemacht hätte“, sagt Marion Schneid über den abgewählten Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (52, SPD). Foto: Jörg Schmihing Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) sollte vor allem an seiner Kommunikation arbeiten, findet Marion Schneid. Foto: Christophe Gateau/dpa Lag bei der Landtagswahl in Ludwigshafen hauchdünn hinter Marion Schneid: SPD-Vorsitzender Gregory Scholz (44). Foto: SPD Marion Schneid bei ihrer Nominierung als Landtagskandidatin mit dem CDU-Kreisvorsitzenden Torbjörn Kartes, Dennis Schmidt, Ortsvorsteher von Ruchheim, und OB Klaus Blettner (von links). Foto: CDU Marion Schneid bei einer Veranstaltung des Kinderschutzbunds. Archivfoto: KUNZ Foto 1 von 9

Der Landtag leistet sich jetzt drei statt zwei Vizepräsidentinnen. Wie passt das zur angespannten Lage von Kommunen wie Ludwigshafen?

An anderer Stelle sparen wir: 14 statt 17 Ausschüsse, weniger Mitglieder, weniger Reisen und Verwaltungskosten. Das relativiert die zusätzliche Position. Drei sind sinnvoll, weil es extrem viele Termine gibt.

Liefert man damit nicht Munition für den Vorwurf der „Postenschacherei“, wie ihn die AfD gerne erhebt?

Bei der Regierungs- und Ministerienaufstellung gibt es keinen Geldaufwuchs. Eine zusätzliche Präsidiumsstelle rechtfertigt diesen Vorwurf nicht.

Aber eine Lottogesellschaft braucht doch nun wirklich keine Doppelspitze. Wie kann man gleich zu Beginn der Regierungszeit sehenden Auges dermaßen gegen die Wand laufen?

Ich war selbst überrascht und bin froh, dass dieser Vorstoß schnell wieder vom Tisch war.

Als Vizepräsidentin leiten Sie auch Plenarsitzungen. Welchen Stil dürfen wir von Ihnen erwarten?

Klar, konsequent, transparent, im Sinne der Parlamentsordnung. Debatten dürfen durchaus emotional sein, aber es gibt Grenzen. Dann gibt es eine Rüge und im nächsten Schritt einen Ordnungsruf. Über die Vorgehensweise stimmt sich das Präsidium ab.

Ist die Tonart Ihrer Parteikollegin und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner die richtige?

Ich bin sicher nicht ganz so schlagfertig wie sie in ihrer unnachahmlichen Art. Ich gehe anders vor, werde aber dennoch – falls notwendig – konsequent für Ordnung sorgen und sie im Zweifel auch durchsetzen.

Der Frauenanteil im neuen Landtag liegt nur bei etwas über 30 Prozent. Für die 39-köpfige CDU-Fraktion sitzen gerade mal sechs Frauen im Plenum. Ein Wermutstropfen?

Wir haben es versucht, mehr Frauen zu gewinnen: in Kreisverbänden geworben, auf A- und B-Kandidaturen geachtet. Es gelingt aber nicht immer, Frauen zu motivieren. Positiv ist, dass zwei Frauen jetzt nachrücken. Wir müssen darauf noch stärker achten.

Was ändert sich mit der neuen Regierung fürs Land und speziell für Ludwigshafen, wo liegen die Prioritäten?

Erstens bei den kommunalen Finanzen: Wir wollen schnell ein klares Zeichen setzen, dass Städte wie Ludwigshafen besser ausgestattet werden. Zweitens, die Bildung, mein Herzensthema. Ich bin mit der neuen Bildungsministerin im Gespräch. Ich hoffe auf einen frühen Besuch in Ludwigshafen – idealerweise mit einer Unterstützung im Gepäck für Schulen wie die Gräfenauschule. Insgesamt brauchen wir konkrete Schritte, etwa bei der Sprachförderung, und zusätzlichen Ressourcen. Drittens, die innere Sicherheit: KI-gestützte Videoüberwachung an zentralen Plätzen wie dem Berliner Platz in Ludwigshafen ist wichtig – nicht stadtweit, aber dort, wo viele Menschen unterwegs sind und auf den Nahverkehr warten.

Nicht nur AfD-Anhänger sprechen in Ludwigshafen von einem Gefühl, sich „fremd im eigenen Land“ zu fühlen. Können Sie das nachvollziehen?

Ich verstehe, dass man sich an manchen Orten und in manchen Situationen unwohl fühlt. Das liegt für mich weniger an der Migration als am veränderten Verhalten in Gruppen, das vom Gewohnten abweicht. Hier spielt innere Sicherheit eine tragende Rolle – deshalb ist mir das Thema wichtig.

Keine Zusammenarbeit mit der AfD – bleibt es dabei für die CDU?

Definitiv.

Ein Blick über den Tellerrand hinaus. Studien zeigen: Deutschland liegt beim Wohlbefinden von Kindern im Mittelfeld, Kinderarmut stagniert bei 15 Prozent. Als langjährige Vorsitzende des Kinderschutzbunds kann Ihnen das nicht schmecken. Warum hinkt Deutschland da hinterher?

Es gibt unterschiedliche Studien. Beim Kinderschutz stehen wir nicht schlecht da. Wichtig sind strukturelle Verbesserungen, wie die Grundschulgarantie mit Mittagessen und Betreuung bis 14 Uhr, und zwar flächendeckend. Wir müssen Familien frühzeitig unterstützen – nicht nur finanziell, auch mit Begleitung im Alltag, etwa zur Förderung der Basiskompetenzen der Kinder oder beim Übergang von der Kita in die Grundschule. Manche Familien brauchen jemanden an der Seite. Das setze ich weiter auf die Agenda.

Und die Kitapflicht?

Ein verbindliches Kitajahr wird schnell kommen. Eine allgemeine Kitapflicht müsste rechtlich geprüft werden, weil das die Schulpflicht vorziehen würde.

Ihre Meinung zu einer Altersbeschränkung für eine Handynutzung?

Handys sollten im Unterricht nur für schulische Zwecke erlaubt sein. Dafür sollte es eine einheitliche Regelung geben. Eine Altersbeschränkung halte ich für sinnvoll – Grundschüler brauchen in der Schule kein Handy.

Was bedeutet Ihnen die neue Aufgabe als Vizepräsidentin des Landtags?

Es ist eine große Ehre für mich und ein Perspektivwechsel. Ich war immer tief in Sachthemen drin. Ich bleibe zwar im Fraktionsvorstand und in den Ausschüssen aktiv, aber weniger in Leitungsfunktionen. In der neuen Rolle kann ich andere Themen – vor allem für Ludwigshafen – stärker voranbringen und kurze Wege in die Ministerien nutzen.

Sie kennen Gordon Schnieder gut. Was kann er besser als sein Vorgänger?

Er wird die verhandelten Themen konsequent nach vorne bringen, auf schnelle Resultate drängen statt endloser Gremienrunden und den direkten Kontakt zu Bürgern und Fraktion pflegen. Bei ihm ist die Tür immer offen, die Distanz zum Ministerpräsidenten wird geringer sein.

Hat es Sie überrascht, dass sich Alexander Schweitzer nach seiner Niederlage weiter für die SPD einbringt?

Ja. Ich weiß nicht, ob ich das an seiner Stelle so gemacht hätte. Es ist seine Entscheidung, nun muss man sehen, wie es im Gefüge funktioniert.

Und woran sollte Kanzler Friedrich Merz arbeiten?

Auf jeden Fall an seiner Kommunikation (lacht).

Zur Person: Marion Schneid

Marion Schneid (62, CDU), geboren in Heidelberg, seit 1999 in der Partei, hat bei der Landtagswahl am 22. März den Wahlkreis 37 (Ludwigshafen II, Gartenstadt, Maudach, Oggersheim, Oppau, Edigheim, Pfingstweide und Ruchheim) denkbar knapp mit 35 Stimmen Vorsprung vor Gregory Scholz (44, SPD) gewonnen. Die Maudacherin, seit 1988 verheiratet, zwei erwachsene Töchter (34 und 36), saß 20 Jahre im Stadtrat und ist jetzt eine von drei Landtagsvizepräsidentinnen im Mainzer Landtag. Seit 18 Jahren ist die Ehrenringträgerin der Stadt in Ludwigshafen Vorsitzende des Deutschen Kinderschutzbunds.