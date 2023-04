Der Bereich Friedhöfe der verfügt über ein Krematorium mit zwei Ofenlinien. Eine technische Modernisierung und Umrüstung des ersten Ofens auf Flüssiggas ist Anfang März abgeschlossen worden. Wie am Freitag im Werkausschuss vorgestellt wurde, steht nun die Erneuerung des Wärmetauschers der zweiten Ofenlinie bevor. Der Kosten belaufen sich auf 522.000 Euro für die Baumaßnahme und 32.000 Euro für Planung und Bauleitung.

Bei den Arbeiten an der nun modernisierten Ofenlinie sei beabsichtigt gewesen, bestimmte Bauteile des Wärmetauschers für den zweiten Ofen wiederzuverwenden. Doch diese seien beim Ausbau in Stücke zerfallen, berichtete Bereichsleiterin Gabriele Bindert vom Wirtschaftsbetrieb (WBL), die deshalb eine Sonderabschreibung von 57.000 Euro ankündigte. Weil auf den Ersatz des Wärmetauschers nicht verzichtet werden könne, sei nun die vollständige Erneuerung geplant. Wenn die notwendigen Erneuerungsarbeiten abgeschlossen seien, befänden sich beide Ofenlinien auf dem neuen Stand der Technik und könnten zukunftssicher und stabil betrieben werden, warb Bindert um die Zustimmung der Ausschussmitglieder. Diese erfolgte ohne Enthaltung und einstimmig. Weil die Sicherstellung einer Feuerbestattung eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommune ist, greift hier die Haushaltssperre nicht. Noch ist der Etatplan für 2023 nicht genehmigt.

Friedhof Mundenheim: Gesamtkosten steigen

Einstimmig billigte der Ausschuss auch die Kostensteigerung bei der Sanierung und dem Umbau der Gebäude auf dem Friedhof in Mundenheim. Die Gesamtkosten steigen hier von 590.000 auf 835.000 Euro. Die Gründe liegen in den enormen Preissteigerungen im Bausektor. Die Baumaßnahme umfasst rund 20 Gewerke. Viele Einzelgewerke hätten mehrfach ausgeschrieben werden müssen, um einen Bieter zu finden, teilt die WBL mit. Die Angebote der Firmen seien teilweise deutlich über den Kostenschätzungen gelegen. Als Beispiele genannt werden etwa die Dacharbeiten (plus 100.000 Euro), der Blitzschutz (plus 5000 Euro), der Gerüstbau (plus 15.000 Euro) oder die Fenster (plus 4000 Euro). Dadurch erhöhen sich auch die Planungskosten.

Sanierungsstau längst bekannt

Der Sanierungsrückstau der Trauerhalle und des Verwaltungsgebäudes auf dem Friedhof Mundenheim ist seit 2012 bekannt. Durch die nun geplante Maßnahme werden Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung erfüllt. So werden durch die Anpassung von Räumen Umkleiden für Frauen und Männer geschaffen. Die Energiebilanz wird durch neue Fenster, ein neues Dach und im Bereich der Mitarbeiter-Gebäude und dem Wohnhaus durch eine Dachdämmung verbessert. Auch die öffentlichen Toiletten sollen erneuert und ein behindertengerechtes WC eingebaut werden.