Nach der Premiere einer geführten Stadttour mit dem E-Roller entlang des Rheinufers zur Parkinsel Anfang Mai lädt die Marketinggesellschaft Lukom am 15. Juli zu einer weiteren E-Roller-Expedition ein. Auch dieses Mal soll wieder eine schöne Ecke der Stadt erkundet werden. Vom Startpunkt am Bliesbad (15 Uhr) führt die Route durch die Gartenstadt ins Maudacher Bruch. Vorbei am Michaelsberg geht es bis an die Spitze des Waldparks in Richtung Oggersheim und auf parallelem Weg durch die grüne Bruch-Landschaft zurück zur Gaststätte Blieskönig, wo die Möglichkeit zur Einkehr besteht. Die Strecke ist etwa 17 Kilometer lang. Laut Lukom-Sprecher Markus Lemberger werden die E-Roller von der Firma Bird kostenlos gestellt. Die Teilnehmer fahren auf eigene Gefahr, es besteht Helmpflicht. Ein eigener Helm muss mitgebracht werden. Die Teilnahme ist auf 20 Personen beschränkt. Anmeldung unter Telefon 0621-5120-35 oder -36.