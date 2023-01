Die nächste Fasnachtsveranstaltung in Ludwigshafen ist abgesagt worden: So findet die für Donnerstag, 16. Februar, geplante Sitzung „Froh und Heiter“ der Kolpingsfamilie Oggersheim nicht statt. Als Grund für die Absage führen die Organisatoren an, dass es zu wenig Resonanz an Beiträgen für die Sitzung gegeben habe.