Die Christuskirche in Mundenheim war der letzte große Kirchenbau in Ludwigshafen vor dem Ersten Weltkrieg. Vom Baubeschluss bis zur Weihe vergingen nur sechs Jahre.

Vor 125 Jahren begann der Bau der Christuskirche: Am 1. Juni 1901 wurde der erste Spatenstich vollzogen, rund sechs Wochen später, am 14. Juli 1901, wurde der Grundstein gelegt. Der Architekt Franz Schöberl (1845-1908) aus Speyer hatte den neu-spätromanischen Sandstein-Quaderbau geplant.

Bis es soweit war, mussten die damals rund 2150 Mundenheimer Protestanten im Herrenhaus des Hofgutes ihren Gottesdienst abhalten. Dort war allerdings nur Platz für rund 200 Menschen. Pläne für einen eigenen Kirchenbau wurden ab 1897 gemacht. Die Gemeinde hatte dafür eigentlich weder Geld noch Platz. Die kamen erst, als der ehemalige Hofgut-Besitzer Major Freiherr von Heyl ihr noch im selben Jahr einen Bauplatz im Wert von 10.000 Mark schenkte. Spätestens vier Jahre nach dem Schenkungsdatum sollte mit dem Kirchenbau begonnen werden, sonst sei die Schenkung hinfällig.

„Große Liebesgabe“ von der Gustav-Adolf-Stiftung

Für ihre eigene Kirche – die Baukosten waren auf 120.000 Mark veranschlagt – hatten die Mundenheimer Protestanten emsig gespart. 66.000 Mark waren bis 1901 zusammengekommen. Das Geld stammte aus privaten Spenden und staatlichen Zuschüssen, einer Hauskollekte in der Pfalz und jährlichen Zuwendungen der Gustav-Adolf-Vereine. Deren Stiftung hatte 1900 auf dem Gustav-Adolf-Fest in Königsberg „die große Liebesgabe“ in Höhe von nahezu 20.000 Mark den Mundenheimer Protestanten zukommen lassen. Dafür hatte der Königliche Konsistorialdirektor Ludwig von Wagner aus Speyer in Königsberg emsig geworben. Die noch fehlenden Mittel für den Kirchenbau sollten durch eine Anleihe beschafft werden.

In der Urkunde, die mit dem Grundstein im Turm links vor dem Eingang in den Boden eingelassen wurde, zählt das Presbyterium mehr als zwei Dutzend Persönlichkeiten auf, die in irgendeiner Weise in dieser Zeit für die Menschen von Bedeutung waren. Neben Oberbürgermeister Friedrich Krafft und seinen Adjunkten Thomas Gengler und Gustav Schneider werden Regierungspräsident Freiherr von Welser, Bezirksamtsleiter Johannes Bachmayer und Konsistorialrat von Wagner genannt. Aber auch Presbyteriumsmitglieder, deren Nachfahren zum Teil noch heute in Mundenheim leben, stehen in der Urkunde: der Kaufmann August Ganzhorn zum Beispiel, Spenglermeister Jakob König, Distriktstraßenwärter Jakob Lorch, Metzgermeister August Nägele und der Arzt Theophil Runck.

Einweihung nach zwei Jahren Bauzeit

Zu den wichtigsten Mitgliedern des Kirchenbauvereins gehörten der Fortuna-Apotheker August Meyer und Vikar Karl Jakob Zimmermann. Solange es in Mundenheim keine protestantische Kirche gab, gab es auch keine selbständige Pfarrei, sondern eine Vikariatsgemeinde, die nach Rheingönheim orientiert war. Erst am 12. Mai 1903, als die Kirche schon fast fertig war, wurde das Vikariat zu einer Pfarrei erhoben. Es war die vierte in Ludwigshafen. Zimmermann wurde nach Otterberg versetzt, der Rheingönheimer Pfarrer Josef Knecht zum Pfarrei-Verweser ernannt. Am 16. Oktober 1903 trat der neuernannte Pfarrer Jakob Hoffmann aus Bissersheim sein Amt in Mundenheim an. Er blieb dort Pfarrer bis 1916.

Eingeweiht wurde die neue Kirche nach rund zweijähriger Bauzeit am 5. Juli 1903. Im Hofgut-Herrenhaus, wo sich die Protestanten sechs Jahre lang versammelt hatten, gab es einen Abschiedsgottesdienst im Betsaal und dann einen Umzug mit mehr als 1400 Teilnehmern zur neuen Kirche, in der es damals rund 1000 Sitzplätze gab. An die kirchliche Feier schloss sich ein Festessen für 56 auserwählte Herren im Gasthaus „Zum Riesen“ an. Eine Nachfeier fürs kirchliche Fußvolk fand ebenfalls im „Riesen“ statt. Die Chronik der Kirchengemeinde listet auch die ersten Täuflinge auf: Hermann Gabler, Karl Theodor Häcker, Friedrich Schönberger, Karl-Otto Bauer und Anna Glaser. Als erstes Mundenheimer Brautpaar wurden am 23. Juli 1903 Anton Koch und Susanna Stuck getraut.