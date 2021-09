Die schwimmende Außenstelle von Deutschlands größtem Science Center, die MS Experimenta, kommt nach Ludwigshafen. Am 8. und 9. Oktober macht sie Halt an der Landebrücke für Personenschifffahrt der Hafenbetriebe.

Auf der MS Experimenta kann man Wissenschaft und Technik spielerisch erleben und spannenden Fragen des Alltags auf den Grund gehen. „Bei 21 Mitmachstationen, einem Mini Dome mit 360-Grad-Projektionskuppel und einem vielfältigen Workshop-Angebot kommt dabei niemals Langeweile auf“, versprechen die Veranstalter. Die Ausstellung an Bord der MS bietet zwei Bereiche an. Im Teil „Du bist Wissenschaft“ erfahren Klein und Groß Verblüffendes über den Menschen und seine Entwicklung, im Ausstellungsteil „Du schaffst Wissen“ stellen Exponate die eigenen Fertigkeiten der Besucher auf die Probe. Das Angebot richtet sich insbesondere an Familien mit Kindern zwischen vier und zwölf Jahren.

Geöffnet hat das Schiff täglich von 13 bis 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Es gilt die 3G-Regel. Eine Anmeldung für ein zweistündiges Zeitfenster ist unter www.ms-experimenta.science erforderlich.