Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mannheim ist Corona-Risikogebiet, was zu massiven Einschränkungen vor allem in der Innenstadt geführt hat. So ist seit Samstag der Mund-Nasenschutz in der Fußgängerzone, in angrenzenden Straßen und auf öffentlichen Plätzen Pflicht. Besondere Auswirkungen der neuen städtischen Verfügung waren jedoch kaum auszumachen.

„Es war zumindest vom Besucheraufkommen her ein normaler, trüber Herbstsamstag“, zog Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim-City, Bilanz. Zumindest