Dezernent Andreas Schwarz (52, SPD) ist in der Corona-Krise ganz besonders gefordert. Er muss im Bereich Ordnung schauen, dass die Kontrollen der Auflagen klappen und ausgebaut werden. Zugleich hat er als Kämmerer aufs Geld zu achten. Denn auch bei den Finanzen sorgt die Pandemie für drastische Einschnitte.

Herr Schwarz, Corona fordert insbesondere den Bereich Ordnung ungemein. Wie sieht es dort mit der Arbeitsbelastung aus?

Die Arbeitsbelastung ist sehr hoch. Überstunden sind an der Tagesordnung. Wir haben den Bereich durch neue Teams aus anderen Arbeitsbereichen ergänzt – zum Beispiel für Überwachung, Quarantänebescheide und deren Überwachung sowie Bußgeldverfahren.

Können Sie das konkret benennen?

An Kontrollen und Streifengängen zur Verhinderung weiterer Infektionen wirken mehr als 150 städtische Personalkräfte mit. Der Kommunale Vollzugsdienst – KVD – wird durch ausgebildete und erfahrene Vollzugskräfte aus dem Bereich Öffentliche Ordnung ergänzt, die besonders in ihren jeweiligen und vergleichbaren Fachgebieten zusätzliche Kontrollen durchführen.

Das heißt?

Lebensmittelkontrolleure überprüfen beispielsweise, ob im Lebensmittelhandel die hygienischen Vorsorgemaßnahmen und Abstandsregeln eingehalten werden. Weiterhin verstärken Hilfspolizisten des Bereichs Straßenverkehr den KVD. Auch Mitarbeiter des Abfallvollzugsdiensts des Bereichs Umwelt sind abgeordnet. Kontrollen und Streifengänge auf den Sportanlagen decken Kräfte des Bereichs Sport ab, um Spiel- und Bolzplätze kümmern sich Mitarbeiter des Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung. Dass die Allgemeinverfügung in den Park- und Grünanlagen eingehalten wird, überprüft der Bereich Grünflächen und Friedhöfe, zu dessen Unterstützung rund 50 Kräfte aus den Bereichen Kultur, Schulen, Jugendamt und Kindertagesstätten herangezogen wurden.

Der Aufwand klingt immens.

Ja, im Schnitt sind das 80 gezielte Kontrollen zur Landesverordnung pro Tag – also Überwachung oder Reaktion auf Beschwerden. All das natürlich neben dem weiter vorhandenen Tagesgeschäft und ohne Flächenkontrollen der anderen Bereiche. Die Schwerpunkte wechseln dabei. Aktuell ist die Beratung und Überprüfung der Geschäfte hinsichtlich der Einhaltung der Abstands- und Hygienekontrollen sowie die Einhaltung des Kontaktverbots ein wesentlicher Aspekt der täglichen Arbeit der Kollegen.

Manche Kritiker sagen aber, es werde nicht genug kontrolliert.

Die begrenzten personellen Ressourcen werden mit viel Umsicht eingesetzt. Allerdings ist es unmöglich, alle Stadtteile zur gleichen Zeit zu kontrollieren. Wir müssen daher Prioritäten setzen, die auf unseren bisherigen Erfahrungen basieren. Wir appellieren weiterhin an die Disziplin der Bürger, sich an die Auflagen zu halten. Die Einsätze sind zum Teil sehr zeit-, weil beratungsintensiv. Ich denke da an die Beratung von Geschäftsinhabern bezüglich zu ergreifender Maßnahmen.

Kommt eine weitere Aufstockung ?

Ja, aktuell denken wir über eine weitere Verstärkung beim Kommunalen Vollzugsdienst nach.

Kann denn jeder zu solchen Kontrollen eingesetzt werden?

Der Einsatz erfolgt entsprechend der zugrundeliegenden Qualifikation: zum Beispiel Kommunaler Vollzugsdienst für Beschwerden und Problemobjekte, Lebensmittelkontrolle für Kontrollen der Lebensmittelmärkte und Eisdielen, die Gaststättenabteilung für Gaststättenkontrollen, Hilfspolizisten für kleinere Menschenansammlungen, Streetworker für gezielte Kontrollen der Spiel- und Bolzplätze.

Wie reagieren die Bürger?Bei vielen kann Einsicht erzeugt werden. Bei Verstößen werden Bußgeldverfahren eingeleitet, und bei Straftaten wird die Polizei hinzugezogen.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Polizei?

Diese läuft traditionell sehr gut. Hier gibt es ein vertrauensvolles Miteinander, auf das wir uns auch in diesen Zeiten verlassen können. Die Personen kennen sich und die jeweiligen Aufgaben. Es erfolgen auf verschiedenen Ebenen Abstimmungen mit der Polizei. Wir erfahren auch wertvolle Unterstützung, weil von der Polizei auch Bußgeldanzeigen bei uns eingehen.

Sie sind als Dezernent ja auch für die Finanzen zuständig. Kommen Sie zu den Aufgaben aktuell überhaupt?

Und es sind ja nicht nur die Finanzen. Es gibt auch noch die Straßenverkehrsbehörde, das Beteiligungsmanagement, die Bürgerdienste, die Ausländerbehörde, die Stadtkasse sowie das Baudezernat, das ich aktuell noch mit verantworten darf. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die vielen Mitstreiter bei der Stadtverwaltung, die mich jeden Tag unterstützen. Es fehlt leider an vielen Stellen einfach an Zeit. Zeit insbesondere für Gespräche, Rücksprachen, Abstimmungen, Koordination. Abgesehen davon, dass wir intern natürlich auch unsere Hygienebestimmungen einhalten müssen, leidet darunter auch mein Wunsch, mehr bei den Arbeitsteams vor Ort präsent zu sein.

Corona bedeutet noch mehr rote Zahlen, oder?

Seit 2008 bin ich Finanzdezernent einer kreisfreien Stadt in Rheinland-Pfalz. Ich kenne im Ergebnis ausschließlich rote Zahlen. Und wenn ich mich mit meinen Vorgängern unterhalte, war das auch vorher so.

Wo brechen Einnahmen genau weg?

Es ist noch zu früh, um eine Gesamtbetrachtung zu machen. Die gesamte Wirtschaft leidet erheblich – auch die Kommunalwirtschaft. Wir erwarten massive Steuereinbrüche. Gerade die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die für unsere Kommunalfinanzierung eine wichtige Rolle spielt, werden drastisch zurückgehen. Andere Steuerarten, aus denen die Kommunen Anteile erhalten, werden nicht im geplanten Umfang zur Verfügung stehen. Wir warten gespannt auf die Steuerschätzung im Mai. Ich habe angekündigt, dass es für 2020 noch einen Nachtragshaushalt geben wird, der etwas verlässlicher die Auswirkungen der Pandemie abbildet.

Und was bedeutet das für eine Stadt wie Ludwigshafen?

Abgesehen davon, dass uns sehr viele Einnahmen wegbrechen – und das vermutlich für einen längeren Zeitraum –, haben wir große Aufwendungen in Zusammenhang mit den vor Ort zu treffenden Maßnahmen. Besorgniserregend ist auch die Situation der städtischen Beteiligungen, insbesondere der Verkehrs- und Versorgungsbetriebe. Darüber hinaus sind wir als Kommune gefordert, mit einem Bündel von Maßnahmen den sozialen und kulturellen Einrichtungen und Initiativen unsere Unterstützung anzubieten. Durch Mietausfälle und Stundungsvereinbarungen fallen weitere Einnahmen weg. Die Auswirkungen auf die sozialen Leistungen werden sich erst im Laufe der Zeit bemerkbar machen. Nicht für alle Bereiche gibt es finanzielle Unterstützung durch das Land oder den Bund. Hier sind wir gefordert. Wir wollen auch nach der Krise in einer lebenswerten Stadt Ludwigshafen leben.

Der vor Monaten noch greifbare Traum einer Entschuldung dürfte sich damit erledigt haben.

Insgesamt machen wir uns vor Ort große Sorgen um die Entwicklung unserer Haushaltslage. Wir hoffen, dass Bund und Land uns finanziell stabilisieren. Es braucht Unterstützung durch zusätzliche Mittel. Ein zusätzlicher finanzieller Rettungsschirm für Kommunen ist von großer Bedeutung. Zentral für unsere Planung ist, dass wir sehr schnell eine finanzpolitische Perspektive aufzeigen können. Es ist wichtig, dass wir als Stadt nicht gezwungen werden, in die Krise hinein zu sparen. In diesem Zusammenhang muss an das Thema Altschulden erinnert werden. Das Bundesfinanzministerium hat vor der Krise intensiv an dieser Herausforderung gearbeitet und signalisiert, dass vor der Sommerpause eine Perspektive für die Kommunen aufgezeigt werden soll.

Besteht mit Blick auf die Finanzen ein Risiko für Großprojekte wie die Hochstraßen oder andere Aufgaben?

Bei Großprojekten, die sich über einen sehr langen Zeitraum erstrecken, besteht grundsätzlich auch ein finanzielles Risiko, da die Baupreisentwicklung sowie eventuelle Verzögerungen und Komplikationen schwer vorhersehbar sind. Und gerade bei einer hoch verschuldeten Stadt wie Ludwigshafen, die extrem von der finanziellen Beteiligung von Land und Bund an solchen Projekten angewiesen ist, ist ein sich weiter erhöhender Eigenanteil nur schwer abbildbar. Ein Projekt wie die Sanierung von wichtigen Infrastruktureinrichtungen, wie unsere Hochstraßen, darf und wird nicht an der Finanzierung scheitern. Die zugesagte Unterstützung von Bund und Land zeigt, dass alle politischen Ebenen die Bedeutung einer funktionsfähigen Infrastruktur in Ludwigshafen für die Menschen und die Wirtschaft in unserer Region kennen.

Stichwort Aufgaben: Zumindest können Sie bald die kommissarische Leitung des Baudezernats abgeben. Erleichtert Sie das?

Es entlastet hoffentlich, und ich kann mich wieder stärker den Herausforderungen in meinem Dezernatsbereich zuwenden. Im Baudezernat sind sehr viele wichtige und spannende Aufgaben verortet. Das sind ja nicht nur die beiden Hochstraßen. Da sind auch die Aufgaben des Bereichs Umwelt. Eine wesentliche Rolle spielt eine nachhaltige Ausrichtung der Stadt in Fragen des Verkehrs. Ich gebe diese Aufgabe, die mich sehr interessieren, auch mit einem weinenden Auge in die Hände eines neuen Baudezernenten. Außerdem habe ich im Baudezernat viele sehr motivierte und qualifizierte Kollegen kennengelernt, mit denen die Aufgaben in Ludwigshafen sehr professionell bearbeitet werden.