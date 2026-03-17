In Birkenheide erhitzen sich die Gemüter. Verstößt eine Mauer gegen geltende Regeln? Und wenn ja, wer kümmert sich darum? Ein Naturschützer hat nun Anzeige erstattet.

„Die Mauer muss weg“, sagt Markus Hundsdorfer und ist einigermaßen genervt. Seit Monaten erreichten ihn Nachfragen zur vergleichsweise massiven Einfriedung jenes Grundstücks, das direkt neben der örtlichen Tankstelle liegt. „Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Maxdorf hätte schon längst dagegen intervenieren müssen“, ärgert sich der Vorsitzende der Naturschutzorganisation Pollichia Bad Dürkheim, der in Birkenheide lebt. „Die Einfriedung fällt deutlich höher aus, als der Bebauungsplan es zulässt, ortsüblich sind außerdem Maschendrahtzäune“, erläutert Hundsdorfer gegenüber der RHEINPFALZ. Eine geschlossene Mauer verändere den vorhandenen Wald sowie die Struktur des Grünstreifens und unterbinde die Migration der dort lebenden Amphibien, Reptilien und Kleinsäuger.

Bereits im vergangenen Herbst habe er sich bei der Verwaltung beschwert, eine Reaktion sei allerdings nicht erfolgt. Stattdessen konnte der Birkenheider Mitte Januar schwarz auf weiß im Amtsblatt lesen, dass das Bauvorhaben neben der Tankstelle den Vorgaben entspreche. So besagt es die Niederschrift zu einer Gemeinderatssitzung, die Ende November stattgefunden hat.

Höher als erlaubt

Eine Wendung in der Angelegenheit erfolgt nun nach einer offiziellen Presseanfrage der RHEINPFALZ. Es gebe sehr wohl ein Problem, gibt die Verwaltung der Verbandsgemeinde Maxdorf zu. Aus ihrer Sicht sei eine Mauer am dortigen Standort zwar grundsätzlich erlaubt. „Entlang der B37 (Mannheimer Straße) sind Einfriedungen ohne Tür und Tor auszuführen“, zitiert sie aus dem Bebauungsplan. Die Mauer überschreite allerdings teilweise die maximal erlaubte Höhe von 1,50 Meter.

Widerspruch erntet Markus Hundsdorfer bezüglich seiner Annahme, dass die Mauer auf einer öffentlichen Fläche stehe und der Grünstreifen deshalb auf Kosten des Verursachers wiederhergestellt werden müsse. Das betroffene Grundstück sei ein Privatgrundstück, teilt die Verwaltung mit, und es liege nicht im Bereich jenes 20 Meter breiten Grünstreifens, der laut Bebauungsplan von den Grundstückseigentümern erhalten werden muss.

Zu nah an der Landstraße?

Argumentativ hat Markus Hundsdorfer allerdings noch einen weiteren Pfeil im Köcher: „Außerörtliche Landstraßen müssen 20 Meter vom Fahrbahnrand baufrei sein, es darf dort keine Aufprallhindernisse geben“, erläutert der 64-Jährige. Aus diesem Grund hätte die Mauer dort, wo sie jetzt steht, aus seiner Sicht gar nicht gebaut werden dürfen.

Darauf angesprochen stapelte die Verwaltung der Verbandsgemeinde Maxdorf zunächst einigermaßen tief. Ja, für bauliche Anlagen im Schutzstreifen entlang von Landstraßen sei in Rheinland-Pfalz eine Genehmigung der Straßenbaubehörde erforderlich, teilte sie der RHEINPFALZ mit. Man wolle deshalb nun den Landesbetrieb Mobilität (LBM) kontaktieren. „Da die Mauer bereits errichtet ist und derzeit dringlichere Themen im Fokus stehen, wird die Angelegenheit nach Priorisierung weiterverfolgt“, ließ die Verwaltung allerdings vorab durchblicken.

Markus Hundsdorfer kann das alles nicht fassen. Er hat inzwischen offiziell Anzeige erstattet und auf diesem Weg quasi direkt den LBM sowie die Untere Baubehörde des Rhein-Pfalz-Kreises informiert. „Wozu gibt es eigentlich Gemeinderäte, die Bebauungspläne verabschieden, wenn danach ohnehin jeder macht, was er will, da niemand deren Einhaltung kontrolliert und durchsetzt?“, fragt er sich.

Bauaufsicht und LBM prüfen

Seitens der Kreisverwaltung heißt es inzwischen, dass die Mauer auf dem Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft zur Tankstelle kontrolliert wurde. Denn: Die Bauaufsicht des Kreises werde immer dann tätig, wenn eine mögliche Verletzung bauordnungs- oder bauplanungsrechtlicher Vorgaben vorliege oder wenn die Gemeinde einen entsprechenden Sachverhalt melde. Noch sei die rechtliche Bewertung des Birkenheider Falls jedoch nicht abgeschlossen. Wer der Eigentümer jenes Grundstücks ist, auf dem das Bauwerk hochgezogen wurde, ist aufgrund des Datenschutzes derzeit öffentlich nicht bekannt.

Der LBM teilt derweil mit, dass ihm kein Antrag auf Errichtung der besagten Mauer vorliege. Das geltende Bauverbot innerhalb von 20 Metern ab Fahrbahnrand im Falle von Landstraßen bestätigt die Behörde. Ausnahmen bedürften einer Genehmigung. „Die Straßenmeisterei wird sich die Mauer ansehen, um zu überprüfen, ob eine nachträgliche Genehmigung möglich ist. Falls dem nicht so ist, ist zu prüfen, ob eine Aufforderung auf Rückbau eine unzumutbare Härte wäre“, heißt es gegenüber der RHEINPFALZ.

Markus Hundsdorfer hätte für eine nachträgliche Genehmigung erwartungsgemäß kein Verständnis. „Das würde ja bedeuten, dass am Ende die Dreistigkeit siegt“, sagt er.

Bürgermeister fragt nach

Auf die Frage, warum eigentlich schon im Amtsblatt stand, dass die Mauer den Vorgaben entspreche, obwohl sie mindestens was ihre Höhe betrifft, gegen geltende Vorgaben verstößt, antwortet die Verwaltung: „Die im Amtsblatt veröffentlichte Information basierte auf dem zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Kenntnisstand der Verwaltung.“ Ortsbürgermeister Gary Kuhn (CDU) sei in der Bauverwaltung vorstellig geworden und habe sich erkundigt, ob eine Mauer in diesem Bereich zulässig ist. „Dies wurde seitens der Bauverwaltung bejaht. Zum Zeitpunkt der Beantwortung der Anfrage sah die Verwaltung keinen Grund, die zulässige Mauerhöhe zu überprüfen.“

Aktuell wartet Markus Hundsdorfer nun ebenso wie die RHEINPFALZ auf das Prüfergebnis der Bauaufsicht des Kreises. Auch die Entscheidung des Landesbetriebs Mobilität steht noch aus. Kommt es zu einer nachträglichen Genehmigung oder Kulanzentscheidung seitens des LBM? Oder muss das Mauerwerk neben der Tankstelle am Ende wieder abgerissen werden? Es bleibt spannend in Birkenheide.