Maudach feiert dieses Jahr seinen 1250. Geburtstag. Mit viel Fleiß und Leidenschaft hat Manuela Engel-Krieg mit ihrem Mann Joachim die historische Ausstellung dazu organisiert. Unzählige Stunden haben beide investiert, bis in die Nacht am Aufbau der Ausstellung im Maudacher Schloss getüftelt, um sie am 13. März eröffnen zu können. Und dann kam Corona.

„Wir wollten am Freitag, den 13. März, eröffnen. Einen Tag vorher kam das Aus für die Veranstaltung wegen Corona“, berichtet Manuela Engel-Krieg. Dabei war alles