Wie lässt sich die Sprachlosigkeit in lauten Zeiten überwinden? Nach vierjähriger Pause fand am Dienstag eine Neuauflage der „Mannheimer Reden“ statt. Dabei sprachen die Politologin Saba-Nur Cheema und der Pädagoge Meron Mendel über den Terrorangriff der Hamas auf Israel und dessen Wahrnehmung in der Welt.

„Antisemitismus ist der Geist der Kanaille“, zitierte Denis Scheck zu Beginn der jüngsten Auflage der „Mannheimer Reden“ im Alten Kino in Franklin den deutschen