Künstler fühlen sich oft einzigartig in ihrem kreativen Werk. Aber es gibt auch viele Themen oder gar Sorgen, die sie mit anderen Kulturschaffenden teilen. Über alle Genres hinweg sollen die Mannheimer Künstler nun stärker zusammenrücken und ihre Anliegen gemeinsam nach außen vertreten: in einem Rat für Kunst und Kultur, der jetzt vorbereitet wird. Gerade die Corona-Zeit hat gezeigt, dass so eine Interessenvertretung nötig ist.

Zu wenig werde innerhalb der Mannheimer Kulturszene miteinander gesprochen. Das hat Christian Holtzhauer beobachtet, als er 2018 als Intendant ans Nationaltheater gewechselt