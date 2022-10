Nach der Sommerpause sind sie zurück im Sortiment der Tourist-Info: die LU-Boxen mit Artikeln aus der Stadt oder mit deutlichem Bezug dazu. Aktuell werden die Versandvariante und die Premiumversion dieser Box im XL-Format angeboten, so die Stadtmarketinggesellschaft Lukom. Zum Preis von 49 Euro beinhaltet die Box XL ein Dubbeglas, Bio-Wein, „Pfalzstoff“-Bier, 250 Gramm Kaffee, ein Glas Honig, ein Glas Bärlauch-Pesto, Ankernudeln, Hausmacher Bio-Wurst sowie Pralinen. Sie enthält zudem eine Panorama-Postkarte mit LU-Motiven, ein Fotobuch sowie Broschüren über LU. Sie ist auch als Versandbox erhältlich, um Grüße aus LU in die ganze Welt zu verschicken. Diese Version zu 39 Euro enthält keine Getränke. Erhältlich sind beide Boxen über die Tourist-Info, Berliner Platz 1, Telefon 0621 5120-35 oder -36, sowie per E-Mail an tourist-info@lukom.com.