Die Bundesgartenschau in Mannheim wird an Wochentagen von rund 10.000, an Wochenenden von etwa 20.000 Gästen besucht. Erster Anlaufpunkt für viele sind die „Info-Points“ an den Haupteingängen des Luisen- und des Spinelli-Parks. Dort empfangen sie Mitarbeiter des Buga-Besucherservices. Deren Chefin Martina Braun hat inzwischen einiges zu erzählen.

„Wir sind am Anfang regelrecht überrannt worden von Besuchern, das Interesse war riesengroß und das ist es immer noch“, sagt Martina Braun. Die 55-Jährige ist