Einmal im Monat berichten RHEINPFALZ-Kollegen unter dem Titel „Wir über uns“ über den Redaktionsalltag, neue Entwicklungen oder Themen, die unter Journalisten für Gesprächsstoff sorgen – um Sie, liebe Leserinnen und Leser, daran teilhaben zu lassen. Heute geht’s um den Umzug der Lokalredaktion.

Es ist vollbracht! Seit ein paar Tagen arbeitet die Lokalredaktion in ihren neuen Räumen im Pressehaus in der Amtsstraße in der Stadtmitte. Im Grunde sind wir nur ein Stockwerk höher gezogen – vom Erdgeschoss in den ersten Stock. Klingt nicht nach einer allzu großen Veränderung, doch das täuscht.

Hinter uns liegen staubige Wochen. Wir mussten in unserem alten Domizil 44 Schränke leerräumen. Stahlschränke mit Archivmaterial mussten in den Keller gewuchtet werden. Über 100 Aktenordner und etwa 50 Umzugskartons traten die Reise ins Obergeschoss an. Kaffeetassen, Gläser, Geschirrhandtücher, Teller, Besteck – alles für die Mittagspause und die Bewirtung von Redaktionsgästen musste wie bei einem privaten Umzug bruchsicher verpackt werden. Bücher, Büromaterial und Unterlagen waren zu sichten und einzupacken.

In 20 Jahren viel angesammelt

Die größte Herausforderung war das Ausmisten. Und das haben wir gründlich getan. Über 20 Jahre waren wir in den alten Räumlichkeiten untergebracht – da hatte sich einiges angesammelt. Vieles war verzichtbar, manches stammte noch von Kollegen, die längst im wohlverdienten Ruhestand sind. Mehrere große Müllcontainer waren am Ende voll.

Unsere Redaktionsassistenz hatte besonders viel zu tun – an dieser Stelle ein dickes Lob für den außergewöhnlichen Einsatz! Auch die Redakteurskollegen haben alle angepackt. Nicht zuletzt das Hausmeister-Team und das Gebäudemanagement haben für einen reibungslaufen Ablauf gesorgt. Allen ein großes Dankeschön!

IT-Panne zu bewältigen

Der Umzug im laufenden Betrieb ist keine leichte Sache gewesen. Verpackt wurde nebenher. Es war für alle ein Kraftakt. Schreibtische, Telefone und Computer wurden an einem Montag in die neue Räume geschleppt und neu installiert. Während des Umzugs arbeiteten wir vom Homeoffice aus, um die Zeitung in Ruhe zu produzieren und beim Umzug nicht im Weg zu sein. Bis Mittwoch sollte alles bezugsfertig und arbeitsfähig sein. Dummerweise fiel am Dienstagnachmittag verlagsweit die Datenleitung für das Homeoffice aus. Alle mussten in die Amtsstraße fahren, um weiter arbeiten zu können. Zum Glück hatte unsere IT-Abteilung zu diesem Zeitpunkt schon alles fertig installiert und wir konnten von den neuen Büros aus die Produktion der Zeitung vollenden.

Nun sitzen wir als im ersten Stock und versuchen, dort heimisch zu werden. Es ist noch nicht alles ausgeräumt. Umzugskartons stehen noch herum. In der Küche hat der Strom gefehlt. Der Umbau der dortigen Räume zu einem Aufenthaltsraum für die Mittagspause steht noch aus. Wir haben im Treppenhaus noch kein Schild für unsere Redaktion. Und wie das immer so ist, den einen gefallen die neuen Büros, den anderen nicht. Man fremdelt mit der neuen Umgebung. Die Wände sind noch kahl, es fehlt die persönliche Note. Unterm Strich haben wir uns aber verbessert. Die meisten Kolleginnen und Kollegen haben mehr Platz als zuvor. Wir haben ein Video über den Umzug gedreht, wenn Sie mal reinschauen wollen, einfach oben mal klicken.

Der Autor

Michael Schmid, 55, stellvertretender Redaktionsleiter. Bei der RHEINPFALZ ist er fünf Mal umgezogen.