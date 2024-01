Die Linksfraktion im Stadtrat fordert die SPD in Ludwigshafen auf, sich ihrer historischen Bedeutung als Wiege der Pfälzer Sozialdemokratie bewusst zu werden, und das rote Sofa zu verlassen, um den Worten des Bundeskanzlers Folge zu leisten. Die Linksfraktion begrüße die Solidaritätserklärung von Olaf Scholz zu den bundesweiten Protesten gegen die „Remigrations-Ziele“ der Potsdamer Verschwörer und ihrer rechtsradikalen Handlanger, so Linken-Sprecher Bernhard Wadle-Rohe. Das geheime Treffen am 25. November in einer Potsdamer Villa habe einmal mehr die aktuelle Bedrohung der Demokratie und ihrer freiheitlichen Rechtsordnung gezeigt.

„Wer, wenn nicht die SPD, muss in Ludwigshafen an der Spitze des antifaschistischen Widerstands zu finden sein“, so Wadle-Rohe. Habe die Partei doch ihre schlimmste Verfolgung und Unterdrückung „durch die faschistischen Herrenmenschen der Reaktion“ erfahren. Die Wahlergebnisse der AfD dürften bei den Kommunalwahlen am 9. Juni vielfach wieder im zweistelligen Prozentbereich liegen, befürchtet Wadle-Rohe. „Das stumme Aussitzen oder Zuschauen des AfD-Stimmenzuwachses wird uns allen noch einmal auf die Füße fallen. Die Geheimtreffen völkischer Rassisten, mit Deportationsplänen und hirnverbrannten Strategien nach einer Machtübernahme, müssen ein Weckruf sein an alle Demokraten, sich in einem breiten Bündnis dagegen mit Entschiedenheit zu positionieren und der AfD eine gesellschaftliche Ächtung entgegenzuschleudern, die weit über die momentane Duldung hinaus gehen muss“, fordert er.

Deshalb rufe die Linksfraktion im Stadtrat die Bevölkerung auf, sich zahlreich an den verschiedenen Kundgebungen für Demokratie und Vielfalt in der Metropolregion zu beteiligen. Die Mannheimer Demo am 27. Januar, 16 Uhr, am Alten Messplatz biete die nächste Gelegenheit, dem rechtsradikalen Gedankengut eine Abfuhr zu erteilen.