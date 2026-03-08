Die Eulen Ludwigshafen können Spitzenreiter Bietigheim nicht besiegen. Kreisläufer Leon Hein ärgert sich über eine vertane Chance. Der 23-Jährige scheidet im Sommer aus.

Die Enttäuschung war ihm nach dem Abpfiff anzusehen. Leon Hein haderte mit der 24:31 (11:16)-Niederlage gegen Tabellenführer SG BBM Bietigheim und ärgerte sich über seine verpasste Chance nach Zuspiel von Marc Robin Eisel in der 34. Minute, als er völlig frei an Ex-Eule Martin Tomovski im Tor des Gegners scheiterte.

„Da hätte ich mir beim Wurf mehr Zeit lassen müssen. Es ist ärgerlich“, meinte der 23 Jahre alte Kreisläufer des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen, der in den jüngsten Wochen aufgrund der Verletzungssituation zu mehr Spielanteilen als bisher kam. Dass es für seine Mannschaft nicht reichte, dafür hatte der gebürtige Neubrandenburger auch Gründe: „Nach der Umstellung von Sechs-Null auf Fünf-Eins-Abwehr haben wir zwar einen besseren Zugriff bekommen, aber im Angriff mussten wir uns jedes einzelne Tor hart erarbeiten. Wir hatten keine Möglichkeiten zu leichten Treffern. Gegen diesen Innenblock haben wir uns schwergetan.“

„Inzwischen verstehe ich es“

Bietigheim mit dem gebürtigen Waldseer Dominik Claus im rechten Rückraum erwies sich eben als eine harte Nuss für die Eulen. „Das muss man einfach anerkennen. Sie haben es verdient aufzusteigen“, sagte Hein. Er selbst befindet sich auf Abschiedstour. Die Eulen Ludwigshafen haben nach mehreren Gesprächen ihm mitgeteilt, dass sein Vertrag über den Sommer hinaus nicht verlängert wird. Eine Entscheidung, die er erst einmal verdauen musste. „Klar war ich enttäuscht, aber inzwischen verstehe ich es und kann auch gut schlafen“, erzählt der junge Mann, der in Ludwigshafen im zweiten Semester Soziale Arbeit studiert. „Meine Spielanteile waren ja schon sehr begrenzt“, so Hein. „Die Gespräche mit Christian Deller waren sehr offen, aber auch sehr professionell. Ich sehe aber auch, dass Stübi und Lars eine gute Runde spielen. Das muss man akzeptieren. Trotzdem macht man sich immer Hoffnung, dass es irgendwie auch weitergeht.“

Kein Weg zu viel

„Es geht letztendlich um Leistung“, sagt der Spieler, der den Eulen dankbar ist, dass er ein Teil von ihnen sein darf. Er fühle sich hier ausgesprochen wohl. „Es könnte nicht besser sein, aber oftmals sind es andere Dinge, die Entwicklungen bestimmen.“ Dabei ist dem Stiefbruder von Nationalspieler Marco Grgic kein Weg zu viel. Seit Monaten ist er beim HLZ Friesenheim-Hochdorf in der Dritten Liga am Ball und gehört darüber hinaus regelmäßig zum Zweitliga-Kader der Eulen. „Ich bin noch in einem Alter, wo man das gut hinbekommt, aber die Belastung ist schon eine andere“, erzählt Hein. Über seine sportliche Zukunft macht er sich aktuell wenig Sorgen. Erste Gespräche bezüglich eines neuen Vereins gebe es bereits. „Ich muss sorgfältig abwägen, was für mich passt. Ich bin keine 18 mehr, aber auch keine 30, ich brauche Spielzeit, wo ich mich weiterentwickeln kann.“

Leon Hein (Mitte) in einem Drittligaspiel. Foto: Ralf Moray

Er hätte sich eine längere Zusammenarbeit mit Cheftrainer Michael Haaß gewünscht. „Michael und ich haben auch sehr lange miteinander darüber gesprochen“. Dabei soll Hein auch lange noch eine Option gewesen sein, nachdem der Verein sich entschied, aus wirtschaftlichen Gründen den Vertrag mit Kapitän Freddy Stüber nicht zu verlängern. Für ihn kommt Bruno Eickhoff von der MT Melsungen II, der Erfahrung aus der European League mitbringt.

Für Spielanteile anbieten

„Das muss man akzeptieren“, sagt Hein, der die Zeit in Ludwigshafen mit Michael Haaß für seine Entwicklung nutzen möchte: „Wir sind mit ihm mental gewachsen, er macht einen Super-Job und er hat zu uns allen einen guten Draht, er macht einfach jeden besser.“ Man spürt bei ihm etwas Wehmut vor der Veränderung in den nächsten Monaten. Ein Engagement beim HLZ Friesenheim-Hochdorf hat er ausgeschlossen. „Das ist nicht der Weg, der jetzt für mich der richtige ist.“ Er will sich auf die verbleibenden Spiele konzentrieren und weiterhin für Spielanteile anbieten. Der Kampf um den Ligaverbleib könnte aus seiner Sicht ein Thema bleiben: „Wir dürfen auf keinen Fall nachlassen, sondern müssen auch für die nächsten Aufgaben fokussiert bleiben, auch wenn wir jetzt ein richtig schweres Programm haben.“ Am kommenden Sonntag geht es zur HBW Balingen-Weilstetten.