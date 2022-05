Die Aufholjagd mit dem Klassenverbleib krönen möchte Fußball-Verbandsligist ASV Fußgönheim. Am Samstag (17 Uhr) beim Gastspiel gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach darf der ASV nicht verlieren.

Wie so viele andere Akteure wechselte auch der 34 Jahre alte Bartosz Franke im Winter zum ASV Fußgönheim. Bis dato spielte der umgeschulte Angreifer in der Kreisliga beim SV Seckenheim – zusammen mit seinem jetzigen Trainer Myftari, den Franke zu sich lotste. Nach der Vorrunde folgte dann das umgedrehte Spiel. „Fisnik hat gesagt: ,Jetzt war ich bei dir, nun kommst du zu mir’“, berichtet Franke vom Wechsel zum ASV.

Mit seinem ehemaligen Mitspieler möchte Franke nun die Klasse halten. Dabei ist er eine erfahrene Stütze in der Abwehr. „Ich versuche, die Jungs mit meiner Erfahrung zu beruhigen und selbst wenige Fehler machen“, erklärt der gelernte Stürmer.

Lieber drei- statt zweimal trainieren

Als solcher wurde er in den ersten Partien nach seiner Ankunft auch eingesetzt. Aufgrund von Verletzungsproblemen nahm er die Aufgaben „hinten links“ an. „Vorne haben wir Leute, dann lass’ mich da ran und ich spiele das stabil“, sagt Franke. Und auch sein Coach ist zufrieden mit den Leistungen des Sicherheitsbeauftragten eines Logistikunternehmens. „Er ist derjenige, der lieber drei Mal trainiert als zwei Mal, ganz im Gegensatz zu den jüngeren Spielern. Er hat diese Mentalität und Vorbildfunktion“, ist der Trainer begeistert vom Einsatzwillen seines Routiniers.

Anscheinend hat sich Außenspieler Manuel Schieß einiges davon abgeschaut. Denn auch er wird ob seiner Arbeitsmoral im Training zum Stammpersonal am Samstag gehören. Auch Stürmer Niko Pavic darf – nach einem Jokereinsatz zuletzt – auf einen Startelf-Einsatz hoffen. „Je nachdem, wie er sich fühlt, wird er von Beginn an spielen“, macht Myftari klar. Sicher ist – nach dem Sieg von Kandel über den SV Steinwenden am Mittwoch – auch, mit welcher Marschroute er in die vorletzte Partie gehen wird. „Wir müssen in Bad Kreuznach gewinnen und werden relativ offensiv auftreten“, sagt der Übungsleiter. 27 Punkte hat Bad Kreuznach, 26 der ASV Fußgönheim. Allerdings hat Bad Kreuznach eine Partie weniger ausgetragen.