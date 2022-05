In der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Süd ist der Meister gekürt. Der PSV Grün-Weiß Ludwigshafen hat vorzeitig den Titel gewonnen. Dennoch ist die Partie gegen den TuS Oggersheim (Sonntag, 15 Uhr) brisant, denn für die Gäste geht es um Platz zwei, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt.

„Nach 44 Jahren und vielen vergeblichen Versuchen ist der Verein endlich wieder in die A-Klasse aufgestiegen“, freut sich Arber Zogaj, der Spielertrainer der Grün-Weißen. Es war ein Aufstieg auf dem Sofa, denn Gegner BSC Oppau II trat am Sonntag nicht an, sodass die Gastgeber die drei Punkte einsackten, ohne auch nur einen Tropfen Schweiß zu vergießen. „Schade, wir hätten lieber gespielt und hatten schon Vorbereitungen getroffen“, bedauert Zogaj den Ausfall.

Jetzt hat Grün-Weiß die Rolle des Züngleins an der Waage übernommen. „Wir haben etwas gutzumachen, denn bei der 1:3-Niederlage im Hinspiel ist bei uns alles schiefgelaufen“, erinnert sich der Coach. Allerdings fehlen zwei wichtige Offensivkräfte, die in Urlaub sind. Besonders Berat Aydin, ein ehemaliger Oggersheimer, wird dies bedauern, denn er hatte nach langer Verletzungspause Extraschichten eingelegt. Nach dem Spiel plant der künftige A-Ligist eine zünftige Feier im Clubhaus.

„Wir müssen gewinnen“

Temel Karagöz, der Spielertrainer des TuS Oggersheim, redet nicht um den heißen Brei herum und ist ein Mann klarer Worte. „Wenn wir Zweiter werden wollen, müssen wir gewinnen. Da gibt es nichts zu rechnen. Auf ein Remis zu spielen, ist zu riskant“, betont der Stürmer. Er kalkuliert mit einem Erfolg des Lokalrivalen und Konkurrenten um Platz zwei, dem FSV Oggersheim. Der spielt beim Ludwigshafener SC II. Gewinnt der FSV und der TuS, der in der Aufstiegsrunde noch unbesiegt ist und in der gesamten Saison nur zwei Spiele verloren hat, holt einen Punkt, wären beide punktgleich und es gäbe ein Entscheidungsspiel. „Bei Grün-Weiß fehlen uns zwei Innenverteidiger. Aber das werden wir mit unserer guten Offensive kompensieren. Jeder weiß, um was es geht“, ist Karagöz optimistisch. Der Tabellenzweite der Südgruppe trifft in der Relegation auf Eintracht Lambsheim oder ASV Mörsch, die sich am Sonntag in einem direkten Duell gegenüberstehen.