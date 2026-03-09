Die Grünen holen das Direktmandat im Süden, die AfD greift sich im Norden der Stadt das Ticket für den baden-württembergischen Landtag.

Die Ergebnisse aus den beiden Mannheimer Wahlkreisen zeigen vor allem eins: Die Stadt ist politisch gespalten. Im Süden sind die Grünen nicht nur fest verankert, sie sind eine Macht. Elke Zimmer dominiert zum zweiten Mal in Folge und zieht damit erneut direkt in den baden-württembergischen Landtag ein.

Im Norden dagegen ist die AfD in Feierlaune. Dass die Partei auch dort im Zweitstimmen-Ergebnis deutlich hinter den Grünen landet, dürfte ihr ziemlich egal sein. Denn: Ihr Kandidat Bernhard Pepperl greift sich das direkte Ticket nach Stuttgart – es ist das landesweit einzige Direktmandat, das die AfD erringt. Als die Partei vor zehn Jahren schon einmal diesen Wahlkreis holte, war das eine Sensation. Das ist es diesmal nicht.

Debakel für die SPD

Und die einst so stolze SPD? Die schneidet in Mannheim zwar besser ab als im Landestrend. Das Ergebnis dürfte für die Sozialdemokraten dennoch auch hier nur schwer zu verdauen sein. Bei der Vergabe der Direktmandate spielten die SPD-Kandidaten keine Rolle.